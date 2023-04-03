Понедельник, 3 апреля, это день, когда можно подвести промежуточные итоги выборов в Черногории, Финляндии и Болгарии. Больше читайте в материале 24 Канала.

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Черногория: изменения после 33 лет стабильности

По результатам второго тура президентских выборов в Черногории победу одержал Яков Милатович, набравший 59% голосов от общего количества.

Его соперником был уже бывший президент страны Мило Джуканович, занимавший свою в течение 33 лет. Набрал он всего 41% голосов.

Вместе с тем заметим, что новоизбранный глава Черногории Яков Милатович – бывший министр экономики и заместитель председателя движения "Европа сейчас". Он обещает бороться с коррупцией, повысить уровень жизни и укрепить отношения с Европейским Союзом и Сербией.

Финляндия: Санна Марин может не удержаться на должности

Как пишут финские СМИ, партия действующей премьер-министра Финляндии Санны Марин, по предварительным данным, уступает правой Национальной оппозиционной коалиции.

Собственно, уже подсчитали 43,5% голосов от общего объема. По результатам этого можно констатировать:

консервативная коалиция получила 20,8% голосов (около 47 мандатов);

социал-демократическая партия – 20,7% голосов (45 мандатов).

Следует сказать, что подсчет голосов вскоре должен закончиться. После этого начнется неделя коалиционных переговоров. И если консерваторы победят, возможно, премьером станет политик Петтери Орпо.

Обратите внимание! В марте Санна Марин приезжала в Киев, где встречалась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Собственно, вместе с главой нашего государства она, в частности, почтила память погибшего героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла.

Болгария: шансы у партий-лидеров – одинаковые

За последние 2 года в Болгарии прошли уже 5 по счету парламентские выборы, в которых приняли участие 14 политических партий и 7 коалиций. По результатам экзит-поллов, социологических исследований и параллельному подсчету голосов можно констатировать, что:

партия ГЭРБ-СДС набрала от 25,1 до 27,3% голосов;

ПП-ДБ – от 23,7% до 25% голосов;

ГНС – от 13 до 14% голосов;

"Возрождение" – от 13,5 до 13,7% голосов;

BSP – от 9,2% до 10% голосов;

"Есть такой народ" – от 3,5 до 4,4% голосов.

Итак, распределение мандатов ориентировочно таково:

ГЕРБ-СДС – 70 мест в парламенте;

ПП-ДБ – 68;

ДПС – 39;

"Возрождение" – 37;

БСП – 26.

Вспомним, что пророссийской среди этих политических сил есть партия "Возрождение". Скажем, ее члены пытались в Конституционном суде доказать, что военная поддержка Болгарией Вооруженных Сил Украины была незаконна. Что не удивительно, суд принял решение не в пользу "Возрождения".