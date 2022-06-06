У Чорному морі перебуває до 12 великих десантних кораблів, але третина – на ремонті

Росіяни продовжують контролювати Чорне море та завдавати ракетних ударів по Україні. Щоправда. про висадку свого десанту окупанти після втрати крейсера "Москва" вже не думають.

Російські окупанти продовжують блокувати українські порти та мирне судноплавство у Чорному морі. Завдання виконують приблизно 30 російських кораблів та підводних човнів.

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Десантні кораблі росіян у Чорному морі

Як повідомили у Міністерстві оборони України, нашим відважних ВМС вдалося відкинути кораблі російських окупантів на відстань у 100 кілометрів від українських берегів. Це повністю унеможливлює спроби висадку ворожого десанту на наші береги.

Зараз у Чорному морі перебувають 12 російських великих десантних кораблів. Щоправда, як мінімум 4 з них перебувають на ремонті.

Ситуація у Чорному морі: коротко про головне

Російські окупанти продовжують укріплення своїх вогневих позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря залишається актуальною. Разом з тим у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.

Блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.

Війна Росії проти України: останні події

Як повідомив військовий експерт Олег Жданов, ризик нападу на Україну з території Білорусі досі існує, зараз ймовірність розвитку сценарію таким чином приблизно 50/50. Наша розвідка встановила, що російська авіація вже повернулася на білоруські аеродроми, а білоруси розгорнули вздовж кордону "Панцирі", які прикриває російське ППО.

Російські окупанти почали будувати далекоглядні плани на тимчасово окуповані території. Зокрема, вони хочуть ввести в Донецьку та Луганську області "миротворців" з ОДКБ. Щоправда, зробити це вони вже хочуть після так званої "спецоперації". Утім, після шалених втрат росіян у війні проти України навряд чи хтось ще захоче віддавати свою армію на утилізацію.

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