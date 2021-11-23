Чути історії родин, – психотерапевтка про наслідки Голодомору, які маємо подолати зараз

Масовий штучний голод прийшов в українське село 1932 року та назавжди змінив його. Щодоби помирало 28 тисяч людей, а живі страждали й нічого не могли змінити.

Цей жах назавжди відбився у очах тих, хто вижив. Його відгомін проривається через 88 років після страшного злочину комуністичного тоталітарного режиму. Про наслідки Голодомору 1932 – 1933 років, які бачимо зараз, розповіла психотерапевтка, дослідниця, одна з авторок дослідження на цю тему в межах проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Дослідження про психологічні наслідки Голодомору в Україні, опитавши майже 1000 людей, провели Вікторія Горбунова та Віталій Климчук – доктори психологічних наук, психотерапевти.

Знову потрапити у страх

Вікторія Горбунова пояснює, що варто відрізняти вплив голоду як нестачі поживних речовин та вплив безпосередньо ситуації, якщо ми говоримо про події Голодомору 1932 – 1933 років.

Якщо говорити про голод, то людині не вистачає поживних речовин для нормальної роботи організму, бракує кисню для роботи мозку,

– розповіла психотерапевтка.

Саме тому відбуваються порушення в організмі людини:

важко думати та ухвалювати рішення;

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між подіями.



Під час голоду людині бракує кисню для роботи мозку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Проте у 1932 – 1933 роках "ситуація мала додатковий та більший травмуючий ефект, ніж вплив голоду".

Абсолютно інший компонент – це те, що людина переживає подію, яка травмує психіку, адже загрожує їй, а також здоров'ю та життю її близьких. Переживання веде до посттравматичного стресового розладу (ПТСР),

– пояснила Горбунова.

Однак у 70% випадків травму допомогають подолати відновлювальні механізми психіки та підтримка людей. Натомість ПТСР розвивається орієнтовно у 30% людей, які самі пережили травму, були свідками небезпечних для життя подій, або дізнались про те, що їхні близькі чи друзі зазнали її впливу.

ПТСР – це психічний розлад, серед діагностичних ознак якого є:

уникання згадок про травматичну подію;

про травматичну подію; повторювані небажані нагадування (це можуть бути сни про події, нав'язливі спогади або так звані флешбеки);

негативні​ когнітивні зміни – у сприйнятті світу та подій, інших людей, їх вчинків;

– у сприйнятті світу та подій, інших людей, їх вчинків; підвищення реактивності – зміни у тому, як людина реагує на подразники навколишнього середовища.

"Мозок працює в такий спосіб, що порушується робота наративної пам'яті (яка відповідає за послідовність подій та зв'язки між ними – 24 канал), яка відповідає за зв'язок між подіями. Саме тому в хвилини спогадів, людині здається, що вона знову потрапила в ситуацію травми", – пояснює психотерапевтка.



Як наслідок геноциду в людей міг сформуватись посттравматичний стресовий розлад / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Одним з механізмів, які допомагають впоратись із ПТСР, є проговорення травми. Й під час розмови отримувати прийняття та підтримку. Саме це у психотерапії є інструментом подолання травми.

Психологічні наслідки Голодомору, які досі з нами

Предки Вікторії Горбунової жили на Житомирщині у час Голодомору. Психотерапевтка пригадує, що до того, як вона почала вивчати Голодомор, тему в родині не обговорювали, проте психологічні наслідки, як й у більшості сімей, вона помічала. Прадід психологині був з так званих двадцятип'ятитисячників, головою колгоспу, якого прислали на територію Української Радянської Соціалістичної Республіки "розбудовувати соціалізм". За спогадами рідних психотерапевтки – саме завдяки його вчинкам в селі у 1932 – 1933 роках ніхто не помер з голоду. Нібито він передбачав, що саме буде та допоміг селянам зберегти харчі. По іншій лінії, в час геноциду маленьку бабусю дослідниці перевезли у Київ до дядька. Саме завдяки цьому вона вижила.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) не переходить з покоління в покоління, натомість передаються поведінкові стратегії (типові способи поведінки в певних ситуаціях, зокрема ухвалення рішень та вчинків на їх основі – 24 канал) та світоглядні установки (стійкі погляди та уявлення про світ – 24 канал). Тобто передається те, що нащадки можуть бачити в родині, відчувати у ній, чути в розмовах.

Наприклад, мовиться про обов'язкові заготівлі на зиму або пораду дочкам виходити заміж за забезпечених чоловіків. Можливо, це не проговорюється прямо, та це є в сімейному дискурсі (спілкуванні та його контексті – 24 канал)

– розповіла фахівчиня.

Трансгенераційна травма (між поколіннями – 24 канал) передається через спілкування як у конкретних сім'ях, так й на рівні спільноти, групи, національності. Тому люди, які не є нащадками тих, хто пережив Голодомор, також можуть мати певні психологічні наслідки цієї травми.

Нащадки тих, хто пережив Голодомор, ймовірно мають нейробіологічні​ зміни (так звані епігенетичні, тобто спадкові – 24 канал). У роботі дослідники пригадали – згідно з працями Келлермана та Скелтон, від жертв колективних травм до нащадків можуть передаватись зміни в мозку та нервовій системі. Саме тому люди можуть успадковувати, наприклад, надмірну збудливість нервової системи.

До речі, чим далі нащадок, тим менше він зазнаватиме впливу травми, адже на нього впливають також й інші дискурси.



Як наслідок Голодомору передаються поведінкові стратегії та світоглядні установки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Недовіра до влади та бажання загодовувати дітей

Травма Голодомору торкнулася великої кількості українців і спровокувала зміни у суспільній свідомості та поведінці.

Люди, які пережили Голодомор, з огляду на свій досвід, мають доволі стійкі переконання: "не варто йти проти влади", "діти завжди мають бути добре нагодовані", "варто насамперед дбати про добробут своєї родини",

– розповіла Вікторія Горбунова.

Такі переконання впливають на те, як люди будують стосунки, ставляться до інших, до їжі, влади та країни, у якій живуть. Зокрема:

як тільки погіршується економічна ситуація – їдуть на заробітки;

якщо людина худне – хвилюються про її здоров'я;

часом загодовують дітей, роблять надмірні заготівлі їжі на зиму.

Які ще погляди передаються від родичів У дослідженні виокремили, що з Голодомором можуть бути пов'язані також думки: "нікому не можна довіряти, особливо владі";

"кращої долі треба шукати в інших краях";

"крадіжка – це погано, але якщо це на роботі чи в держави, то не викликає у мене такого сильного осуду";

"якщо дитина худа, то, напевне, вона погано почувається або хвора – її треба краще годувати". У дослідженні виокремили, що з Голодомором можуть бути пов'язані також думки:

Найпоширеніші установки пов'язані з харчуванням, ставленням до їжі, потребою робити заготівлі, вести підсобне господарство, а також здоров'ям й вагою,

– зауважила дослідниця.

Так, учасники дослідження позначили, що в їхніх родинах найчастіше присутні такі переконання:

"нікому не можна довіряти, особливо владі" (68,93% опитаних);

"якщо дитина худа, то, напевне, вона погано почувається або хвора – її треба краще годувати" (56,45%);

"якщо почуваєшся втомленим, слабким або маєш запаморочення – це тривожні симптоми, які потребують ретельного обстеження" (52,15%);

"треба мати підсобне господарство, дачу, займатись садівництвом та городництвом" (70,74%);

"не варто народжувати дітей більше, ніж можеш прогодувати" (53,95%);

"варто, насамперед, дбати про добробут своєї родини" (68,93%).



Як наслідок геноциду люди роблять надмірні заготівлі на зиму / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Культурні відмінності або чому "красти в держави можна"

Вікторія Горбунова розповідає, що на перших етапах дослідження, учасників фокус-груп просили називати родинні переконання, які, на їхню думку, пов'язані з тим, що їхні предки пережили Голодомор. Згодом ці тези включили в опитувальник, щоб проаналізувати, наскільки часто вони зустрічаються в родинному дискурсі, притаманні усій родині чи лише її окремим членам. Проте психологиня пояснила, що немає дослідницького методу, який би на 100% гарантував, що такі переконання пов'язані тільки з Голодомором, адже Україна мала й інші травматичні події.

Вікторія Горбунова запевняє, що важливо розуміти певні культурні особливості сприйняття українців. Зокрема дослідниця пригадує одну з тез, яку давали учасникам дослідження для оцінки: "Крадіжка – це погано, але якщо це на роботі чи в держави, то це не викликає в мене такого сильного осуду".

Таке сприйняття, за словами терапевтки, можна пояснити своєрідним культурно-історичним моральнісним "глюком", адже держава в часи колективізації забирала приватне майно й саме в такий спосіб ніби легалізувала крадіжку в себе.

Адже насправді це був єдиний спосіб повернути своє. Нинішні проблеми з корупцією цілком можуть мати корінці з тих часів,

– розповіла Горбунова.

Вона пояснила, що наслідки травми "глибоко вростають в мотивацію наших вчинків та роблять нас такими, якими ми є".



Нинішні проблеми з корупцією можуть походити з 1932 – 1933 років /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому ще люди уникають розповідей про Голодомор

Людина уникає розмови тому що, коли пригадує, – мозок грає злий жарт й вона ніби знову потрапляє в ситуацію травми й переживає увесь той жах. Це як не ставити руки в вогонь на плиті, бо обпечемось. Тому спрацьовує захисний механізм психіки, що блокує чи викривляє болючі спогади.

Чим небезпечне мовчання про геноцид

Вікторія Горбунова розповіла, що учасників дослідження запитували, чи у їхніх родинах переповідали історії, пов'язані з Голодомором. 63% тих, чиї предки мешкали на території, де був геноцид, вказали, що переповідання були нечастими.

Те, що люди не переповідають таких історій, насамперед обумовлено впливом самої травмуючої події. Люди уникають болісних спогадів,

– пояснила Горбунова.

Психотерапевтка розповіла, що історії в родинах не переповідались або переповідались рідко з двох причин: однією з діагностичних ознак ПТСР є уникання будь-яких спогадів про травму, а також не сприяла оповідям радянська цензура.

Також учасників запитали, чи відвідують вони події, присвячені Голодомору, чи цікавляться історією. З'ясувалося, що особи з родин, в яких яких не було традицій оповідання історій того часу та уникалась тема Голодомору:

рідше вшановують пам'ять жертв та відвідують заходи;

схильні вірити у радянську версію подій;

не бажають вивчати та думати про цю тему.



Люди унікають розповідей про геноцид через вплив травми /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як говорити про Голодомор з дітьми Коли у класі формально показують фільм чи дають прочитати інформацію – це поганий спосіб роботи з дітьми.

Обов'язково має бути поряд дорослий, який супроводжує процес, може підтримати, пояснити дитині, що вона переживає та допомогти впоратись з важкими емоціями.

Пояснення залежить від віку – чим старшою дитина стає, тим більше може дізнаватись деталей, культурних, політичних особливостей того часу.

Основне завдання – щоб історія не була однобокою та пласкою, щоб у ній були живі історії людей, які пережили Голодомор.

Шлях до зцілення: як подолати наслідки трансгенераційної травми

Психологічна травма у випадку ПТСР дає про себе знати доти, доки вона не опрацьована. Вікторія Горбунова пояснює, що часом людині, щоб опрацьовувати свою індивідуальну травму може бути потрібна робота з психотерапевтом та часом достатньо підтримки близьких людей.

Головне, – щоб мала можливість згадувати й говорити про травмуючі події в безпечному середовищі.

У момент загрози життю, людина для себе сформулювала багато значень, наприклад: "я помру", "мої діти помруть", "виходу немає", "я винен". Під час психотерапії фахівець, зокрема, допомагає змінити ці значення. Тоді травма лишається в минулому, не впливає на теперішнє життя,

– пояснила Горбунова.

Трансгенераційна травма, за словами докторки наук, має опрацьовуватись схожим чином. Наприклад, заходи вшановування пам'яті жертв Голодомору (зокрема проєкти музею Голодомору) роблять важливу психотерапевтичну роботу – міняють значення та, відповідно, дискурс.



Важливо, щоб людина згадала й проговорила травмуючі події / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо минуле залишати в минулому – коли ми вшановуємо його, то відбувається цей процес. А ще розуміння історії допомагає нам звільнитись від переконань, які йдуть від наших предків ще з 1932 – 1933 років. Саме завдяки цьому ми минуле лишаємо минулому.

Ознака зцілення – життя, яке відповідає реальності

Про зцілення ж можна говорити тоді, коли життя людини, її погляди та вчинки відповідають реальності.

Зараз перегодовувати дітей немає сенсу, як і робити великі запаси продуктів чи виконувати принизливу роботу за кордоном, заробляючи те саме, що й в Україні,

– підсумувала Вікторія Горбунова.

Як опрацьовують травму Голокосту Травму Голокосту в Німеччині та Ізраїлі опрацьовують завдяки великій кількості організацій, які працюють з нащадками. Окрім цього, там: знімають фільми та створюють мультфільми;

пишуть книги, є багато інформаційних матеріалів та заходів;

люди їздять у ті місця, де їхні предки зазнали травми й це має сакральне значення. Травму Голокосту в Німеччині та Ізраїлі опрацьовують завдяки великій кількості організацій, які працюють з нащадками. Окрім цього, там:



Про зцілення можна говорити тоді, коли життя людини відповідає реальності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Пробачити можна тоді, коли просять вибачення

Росія досі не признала Голодомор геноцидом та як правонаступниця СРСР не визнала своєї відповідальності за трагедію. Німеччина ж взяла на себе відповідальність за дії своїх предків та фінансує багато всього, щоб знизити завдану шкоду,

– пригадала психологиня.

Вікторія Горбунова пояснила, що одним з механізмів звільнення від наслідків трансгенераційних травм, спричинених людьми, є прийняття минулого, яке також потребує пробачити тих, хто спричинив травму. Однак пробачити можна лише тоді, коли хтось щиро приносить свої вибачення.



Щоб звільнитись від травми, потрібно, серед іншого, пробачити катів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал