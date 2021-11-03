У проєкті герої тих страшних років поділяться своїми щемливими історіями. Також розповіді перекажуть їх діти та внуки. Крім того, до створення матеріалів долучаться історики.

До теми Говорити, щоб пам'ятати: історії українців США, які пережили Голодомор

Історики наголошують, що Голодомор в Україні не був випадковим явищем. "Смерть через голод" стала наслідком цілеспрямованого терору голодом, тобто геноцидом. До речі, вже 15 держав офіційно визнали ті жахливі події 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.

Ми хочемо нагадати всій Україні про страшні роки голоду, які назавжди залишаться чорною плямою у нашій історії. Тому просимо допомоги у наших читачів. Якщо ваші близькі чи знайомі пережили тортури радянської влади 1932 – 1933 років, і готові поділитися своєю особистою історією – пишіть нам.

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