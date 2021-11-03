В проекте Герои тех страшных лет поделятся своими щемящими историями. Также рассказы перескажут их дети и внуки. Кроме того, к созданию материалов присоединятся историки.

К теме Говорить, чтобы помнить: истории украинцев США, которые пережили Голодомор

Историки отмечают, что Голодомор в Украине не был случайным явлением. "Смерть из-за голода" стала следствием целенаправленного террора голодом, то есть геноцидом. Кстати, уже 15 государств официально признали те ужасные события 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа.

Мы хотим напомнить всей Украине о страшных годах голода, которые навсегда останутся черным пятном в нашей истории. Поэтому просим помощи у наших читателей. Если ваши близкие или знакомые пережили пытки советской власти 1932 – 1933 годов и готовы поделиться своей личной историей – пишите нам.

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