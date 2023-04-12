CNN знайшов ще одне відео зі стратою українських військових

Російські військові продовжують чинити моторошні вбивства, порушуючи міжнародне право. Журналісти виявили не одне відео зі стратою захисників України, а відразу два.

Вони зазначають, що мережею ширяться два ролики. На них вагнерівці демонструють, як відрізають голови українським військовополоненим. Існує припущення, що зроблені вони у різний час.

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Що відомо про моторошні вбивства

За даними журналістів, перший ролик виклали у російський телеграм-канал ще 8 квітня. Його буцімто зняли бійці з ПВК "Вагнер". Відео демонструє двох обезголовлених українських захисників. Тіла наших солдатів лежать поблизу військової машини.

У CNN зазначають, що можна почути також голос за кадром. Припускають, що звук спеціально спотворили, щоб не можна було ідентифікувати того, хто говорить.

Бронетранспортер підірвався на міні,

– каже окупант.

Голос за кадром, насміхаючись, зазначив, що до наших захисників підійшли та просто відрізали їм голови. Але це ще не все. Журналісти додали, що, схоже, у загиблих солдатів також були відрізані руки.

Як повідомляють у російських соцмережах, моторошний ролик буцімто зняли неподалік Бахмута. Самі журналісти зазначають, що не можуть підтвердити, чи відповідає ця інформація дійсності. Нагадуємо, що росіяни впродовж 9 місяців намагаються взяти під контроль місто, зазнаючи шалених втрат. Власне, найактивнішу роль там виконують саме вагнерівці.

Власне, другий ролик сколихнув громадськість пізно ввечері 11 квітня. Хоч він і розмитий, але на ньому можна побачити, як російський боєць холоднокровно ножем відрізає голову українському захисникові. Журналісти зазначають, що голос у кадрі демонструє, що жертва могла бути ще живою під час моторошного убивства.

Редакція 24 Каналу з етичних міркувань не публікує жоден з цих роликів. Водночас ми наголошуємо на тому, що ці відео повинна побачити світова спільнота, адже це черговий доказ тероризму, яким займається Росія. Нагадаємо, що країна-агресорка наразі головує у Радбезі ООН, а паралельно її військові цинічно та жорстоко вбивають наших захисників. Тож Україні потрібно ще більше зброї і негайно, щоб припинити це свавілля.

Вагнерівці і до того відсікали голови

В Інституті з вивчення війни напередодні заявляли, що вагнерівці "за повідомленнями, продовжують скоювати воєнні злочини, відрубуючи голови українським військовослужбовцям у Бахмуті".

Укладачі звіту посилалися на світлину, викладену у російських соцмережах. На ній зображена відрубана голова, насаджена на палю. Окупанти стверджують, що вона належала нашому захиснику.

Зауважимо, що про голову нашого захисника на палі кількома днями раніше розповідав журналіст Денис Казанський. Він наголосив, що цим росіяни хизуються у своїх же соціальних мережах. І ніхто такі дописи не банить. Ба більше, активно коментує та підтримує.

Потім ці ж люди кричатимуть: "А нас за що?", і скаржитимуться, що до їх полонених погане ставлення...

– додав Казанський.

Аналітики підкреслили, що раніше подібні інциденти траплялися в Попасній на Луганщині. Там на початку війни вагнерівці використовували ті самі методи.