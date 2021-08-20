ЄС схвалив COVID-сертифікати України: як і коли з ними можна буде мандрувати

Українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу. Станом на ранок 20 серпня Україна технічно приєдналась до системи. Тепер українці можуть завантажити додаток, згенерувати документ та без проблем подорожувати країнами ЄС.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу зауважив, що оновлення уже завантажили в PlayMarket, AppStore. Єдине, що залишилось – дочекатись підтвердження.

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Які можливості дає COVID-сертифікат

Отримати документ можуть ті українці, які пройшли через 2 дози вакцинації. Згенерувавши документ у Дії, їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.

Як правильно завантажити сертифікат

Додаток Дія має бути з останніми оновленнями.

У додатку потрібно обрати "Послуги" та згодом "Отримати сертифікат".

З допомогою електронного підпису треба підтвердити передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я у Дію.

Останній крок – сертифікат з'являється на смартфоні.

У Мінцифри обіцяють, що процедура займе декілька хвилин.

Скільки часу діятиме сертифікат? Терміни дії прописали згідно з міжнародними вимогами. Так, у більшості країн документ буде чинний протягом 180 днів. Термін відраховуватимуть з часу генерації сертифіката.

Україна також визнала сертифікати інших країн ЄС

Слід зауважити, що Україна також визнає сертифікати інших країн ЄС. Також у переліку і документи тих країн, які приєднались до ініціативи Digital COVID Certificate. Це дозволить українським прикордонникам вільно приймати громадян інших країн. Для цього перевірятимуть їхні паспорти вакцинації.

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Чим відрізняються зовнішній та внутрішній сертифікати

В Україні діятимуть одразу два COVID-сертифікати – зовнішній та внутрішній. Внутрішній розробили

Як повідомив очільник Мінцифри, у внутрішньому буде вказане прізвище та ім'я, дати щеплень, а також буде фото. У міжнародному – фотографії не буде, проте даних побільшає. Інформація буде вказана англійською: про людину, про дати вакцинації та назву препарату, про те, хто згенерував сертифікат, а також частково дані закордонного паспорта.