Майбутнє в сьогоденні: український військовий злетів у небо за допомогою джет-рюкзака

Британський виробник реактивних портфелів опублікував відео, на якому військовий з українським прапором літає у повітрі. Спершу навіть важко повірити, що така технологія є справжньою.

У вівторок, 9 травня, на сторінці аерокомпанії Gravity Industries з'явилися ролики з українським військовим. Власне, наш захисник вирішив протестувати інноваційний костюм Daedalus Flight Pack, що дозволяє людині літати.

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"Диво-рюкзак"

Зазначимо, що засновником цієї компанії та творцем самого реактивного костюма є винахідник Річард Браунінг. Також відомо, що чоловік тривалий час був військовослужбовцем Королівської морської піхоти Великої Британії.

Наша місія полягає в тому, щоб створити надихаючу технологічну компанію, переосмисливши майбутнє людського польоту та піонерські аеронавігаційні інновації,

– коментував свою розробку науковець.

Вочевидь, подібні ролики засвідчують, що і він, і Gravity Industries готові підтримувати Україну. До слова, такі "диво-рюкзаки" тестують, зокрема, також американські та британські солдати.

Відомо, що цей пристрій важить 27 кілограмів. Максимальний час польоту людини за допомогою Daedalus Flight Pack доволі короткий – 10 хвилин, а поточний рекорд швидкості – 137 кілометрів на годину.

Рюкзак може досягати висоти у 610 метрів. Хоча розробниками передбачено, що за нормального використання людина літатиме на висоті лише від три до чотирьох метрів над землею.

Це відео з польотом військового опублікував також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Користувачі мережі не одразу зрозуміли, що відбувається на ролику та чи він є правдивим.

Окрім того, зазначимо наостанок, що Річард Браунінг розпочав роботу над проєкт ще у 2016 році. Що не дивно, його костюм порівнюють з обладунками Залізної людини.

Коштує він, до речі, станом на момент тестування 250 тисяч доларів. Після запуску виробництва ціна має впасти.