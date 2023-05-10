Будущее в настоящем: украинский военный взлетел в небо с помощью джет-рюкзака

Британский производитель реактивных портфелей опубликовал видео, на котором военный с украинским флагом летает в воздухе. Сначала даже трудно поверить, что такая технология настоящая.

Во вторник, 9 мая, на странице аэрокомпании Gravity Industries появились ролики с украинским военным. Собственно, наш защитник решил протестировать инновационный костюм Daedalus Flight Pack, позволяющий человеку летать.

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"Чудо-рюкзак"

Учредителем этой компании и создателем самого реактивного костюма является изобретатель Ричард Браунинг. Также известно, что мужчина долгое время был военнослужащим Королевской морской пехоты Великобритании.

Наша миссия состоит в том, чтобы создать вдохновляющую технологическую компанию, переосмыслив будущее человеческого полета и пионерские аэронавигационные инновации,

– комментировал свою разработку учёный.

Очевидно, подобные ролики свидетельствуют о том, что и он, и Gravity Industries готовы поддерживать Украину. К слову, такие "чудо-рюкзаки" тестируют, в частности, также американские и британские солдаты.

Известно, что это устройство весит 27 кг. Максимальное время полета человека с помощью Daedalus Flight Pack достаточно короткое – 10 минут, а текущий рекорд скорости – 137 километров в час.

Рюкзак может достигать высоты 610 метров. Хотя разработчиками предусмотрено, что при нормальном использовании человек будет летать на высоте всего от трех до четырех метров над землей.

Это видео с полетом военного опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Пользователи сети не сразу поняли, что происходит на ролике и правдив ли он.

Кроме того, отметим, что Ричард Браунинг начал работу над проектом еще в 2016 году. Что не удивительно, его костюм сравнивают с доспехами Железного человека.

Стоит он, кстати, на момент тестирования 250 тысяч долларов. После запуска производства цена должна упасть.