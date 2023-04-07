Україна обміняла частину шпигунів з УПЦ МП на полонених захисників, – Данілов

За час повномасштабного вторгнення українські спецслужби виявили чимало шпигунів серед духівництва УПЦ МП. Частину викритих шпигунів вже залучили до обмінного процесу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю. За його словами, в УПЦ МП було виявлено багато представників саме розвідувальної спільноти Росії.

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Шпигунів з УПЦ МП обміняли на українських полонених

Олексій Данілов наголосив, що Росія впливала на Україну не лише за допомогою релігійних організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі, однак наші спецслужби продовжують їм протидіяти.

Водночас викритих шпигунів у лавах УПЦ МП передали Росії в обмін на наших воїнів.

У цій інституції (УПЦ МП – 24 Канал) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Росії. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати,

– підкреслив Данілов.

Варто нагадати, що напередодні в етері 24 Каналу Олексій Данілов пояснював, що в лавах УПЦ МП є чимало представників російської ФСБ, тому підкреслив, що Україна не бореться з релігією. Секретар РНБО відзначив, що агент ФСБ Росії не може представляти Бога.

Також Данілов відзначив, що Україна залюбки може обміняти скандального митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса", аби повернути наших захисників з російського полону. Нагадаємо, зараз він перебуває під домашнім арештом.

Випадки обміну московських попів на українських полонених

Багато випадків обміну московських батюшок на українських полонених є непублічними, проте точно відомий випадок з обміну 16 лютого. Тоді Україна повернула 100 військових та 1 цивільного.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що сама Росія попросила в української сторони затриманого московського батюшку. Представник розвідки не уточнив, чи священник УПЦ МП єдиний, кого передали в межах обміну, але цілком ймовірно, що переговорний процес вдалося запустити саме після прагнень Росії, щоб Україна видала цього священника.

Пізніше журналісти з'ясували, що мова йде про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Миколу Зірку. Він правив у селищі міського типу Ярова Лиманської Громади, що на Донеччині. Напередодні обміну батюшка-колаборант отримав покарання у вигляді 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.