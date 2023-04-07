Дії священника УПЦ МП кваліфікують як хуліганство. А точніше – як порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Зверніть увагу На Київщині вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців

Яке покарання загрожує священнику

За даними слідства, 2 квітня на території церкви святої Покрови в Іршанську під час емоційних перепалок з прихожанами церкви, накинувся на дітей віком 12 та 15 років. Молодший, який стояв з прапором України, отримав від батюшки кулаком у потилицю, через що зазнав легких фізичних ушкоджень. Старшого ж священник УПЦ МП штовхнув рукою в плече.

Кадри, на яких видно, як священник б'є дітей, розлетілися мережею та викликали різку негативну реакцію суспільства.

Відповідно до чинного законодавства санкція статті, за якою кваліфікували дії священника, передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, арешт на 6 місяців або до 5 років обмеження волі.

Конфлікт в Іршанську

Після серії обшуків у єпархіях Московського патріархату в Україні, у ході яких були виявлені російські методички, екстремістська література та інша "дивина", в Україні почалася нова хвиля переходу релігійних громад зі складу УПЦ МП до ПЦУ.

У багатьох регіонах ці процеси, на жаль, супроводжуються конфліктами – побиття військового соборі в Хмельницькому, похорон Героя, якого на рідній Буковині священники УПЦ МП не дозволяли занести труну до храму, мітинги під Києво-Печерською Лаврою тощо. Не стала винятком і громада селища Іршанськ на Житомирщині. Прихожани храму Святої Покрови проголосували за перехід до ПЦУ, але священник УПЦ МП виступає проти цього. Аргументує він це тим, що храм у селищі будували, коли "ще не будо ПЦУ" і пропонує, щоб українська церква побудувала собі свій храм.

Саме під час таких перепало священник УПЦ МП і накинувся на дітей.