Действия священника УПЦ МП квалифицируют как хулиганство. А точнее – как нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Обратите внимание В Киевской области изгнали священника УПЦ МП, который отказывался отпевать погибших бойцов

Какое наказание грозит священнику

По данным следствия, 2 апреля на территории церкви святой Покровы в Иршанске во время эмоциональных перепалок с прихожанами церкви набросился на детей в возрасте 12 и 15 лет. Младший, стоявший с флагом Украины, получил от батюшки кулаком в затылок, из-за чего получил легкие физические повреждения. Старшего же священник УПЦ МП толкнул рукой в плечо.

Кадры, на которых видно как священник бьет детей, разлетелись по сети и вызвали резкую негативную реакцию общества.

В соответствии с действующим законодательством санкция статьи, по которой квалифицировали действия священника, предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или до 5 лет ограничения свободы.

Конфликт в Иршанске

После серии обысков в епархиях Московского патриархата в Украине, в ходе которых были обнаружены российские методички, экстремистская литература и прочая "странность", в Украине началась новая волна перехода религиозных общин из состава УПЦ МП в ПЦУ.

Во многих регионах эти процессы, к сожалению, сопровождаются конфликтами – избиение военного собора в Хмельницком, похороны Героя, которого на родной Буковине священники УПЦ МП не разрешали занести гроб в храм, митинги под Киево-Печерской Лаврой и так далее. Не стала исключением и община поселка Иршанск Житомирской области. Прихожане храма Святой Покровы проголосовали за переход в ПЦУ, но священник УПЦ МП выступает против этого. Аргументирует он это тем, что храм в поселке строили, когда "еще не было ПЦУ" и предлагает, чтобы украинская церковь построила себе свой храм.

Именно во время таких достался священник УПЦ МП и набросился на детей.