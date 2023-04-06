Община села Любарцы Киевской области перешла к Православной церкви Украины. Во время собрания выяснилось, что у крестьян было много вопросов к священнику УПЦ МП.
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Общество перешло в Православную церковь Украины
Местные говорят, что он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников. Священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.
Все присутствовавшие на собрании крестьяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.
Подобный случай в Черновицкой области
- В Черновицкой области 5 апреля священник УПЦ МП отказался отпеть погибшего воина. Гроб погибшего военного не разрешали заносить в церковь, так что похоронной процессии пришлось буквально штурмовать двери.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что государство не вмешивается в вопрос веры и религии.
- Вместо этого к УПЦ МП есть вопросы со стороны правоохранительных органов, это вопросы национальной и экономической безопасности, вопросы контроля над теми территориями, которые принадлежат государству, но переданы в аренду УПЦ. Особенно когда речь идет об историческом наследии, зафиксированном в ЮНЕСКО.
- Случаи с отказом петь украинских защитников в церквях Московского патриархата свидетельствуют о неосведомленности попов с настроениями людей. Ведь говорится об отпевании человека, погибшего за общество, в котором работают эти попы.
- "Их позиция, мягко говоря, очень странная, если не сказать гнусная. Не дать маме занести своего сына погибшего, чтобы его пели в том или ином храме – это мне кажется занулением репутации вообще", – подчеркнул Подоляк.