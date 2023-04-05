Как сообщают верующие, это было впервые за четыре года, когда им удалось попасть внутрь храма. До этого они были вынуждены молиться только во дворе.

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"Люди зашли, потому что уже не могли этого терпеть"

Прихожанка ПЦУ Сидора рассказала корреспондентке Суспильного, что это впервые за 4 года люди смогли попасть внутрь церкви. Во время похорон воина Ивана Назария мать павшего военного попросила священника впустить тело ее сына в храм.

Священнослужитель УПЦ московского патриархата отказался, и тогда люди пошли в святыню силой.

Сегодня хороним третьего воина из нашего села. Их всех не заносили в церковь. Люди зашли, потому что уже не могли этого терпеть. У нас есть документы, по которым мы можем пользоваться храмом. Мама просила занести тело в церковь. Сначала хотели добиться этого мирным путем, но пришлось силой,

– объяснила Сидора.

Кроме того, еще одна из очевидцев Татьяна утверждает, что хотя люди и выпроводили московских священников, однако никто их не избивал и не толкал. Как отмечают, часть людей смогла зайти через боковую дверь храма.

Как утверждает один из участников события, Александр Сергиенко, внутри их встретили трое мужчин и священнослужитель. Они пытались помешать людям попасть в храм, однако у них не получилось.

Они использовали против нас огнетушители, чтобы не пустить в церковь. Но мы смогли войти. Центральную дверь храма они подперли ломом. Мы это аккуратно убрали и открыли дверь, чтобы занести тело героя внутрь,

– рассказал корреспонденту один из мужчин.

Заметим, что в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ заявили, что 40 человек захватили святыню. Кроме того, сообщают, что настоятеля храма Виталия госпитализировали.

Спилили дверь. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такой была договоренность,

– написали в УПЦ МП.

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Во Львове община одного из соборов УПЦ МП объявила о переходе в ПЦУ

Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП 5 апреля проголосовала за переход в Православную церковь Украины. В местной ОВА надеются, что скоро собор станет Гарнизонным храмом ПЦУ.

Заметим, что имущество этого храма принадлежит религиозной общине. По состоянию на обед вокруг собора собрались приверженцы и противники перехода от УПЦ МП к ПЦУ. Ситуация – напряженная.