Як повідомляють віряни, – це було вперше за чотири роки, коли їм вдалося потрапити всередину храму. До цього вони були змушені молитися виключно на дворі.

Читайте також Жодної присутності УПЦ МП в Україні не буде: нардеп пояснив, що на це вплине

"Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти"

Парафіянка ПЦУ Сидора розповіла кореспондентці Суспільного, що це вперше за 4 роки люди змогли потрапити всередину церкви. Під час похорону воїна Івана Назарія мати полеглого військового попросила священника пустити тіло її сина до храму.

Священнослужитель УПЦ московського патріархату відмовився і тоді люди пішли у святиню силою.

Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зайшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою,

– пояснила Сидора.

Крім того, ще одна з очевидиць Тетяна стверджує, що, хоч люди й випровадили московських священників, проте ніхто їх не бив та не штовхав. Як зазначають, частина людей змогла зайти через бічні двері храму.

Як стверджує один з учасників події, Олександр Сергієнко, всередині їх зустріли троє чоловіків та священнослужитель. Вони намагалися перешкодити людям потрапити в храм, проте у них не вийшло.

Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину,

– розповів кореспондентці один з чоловіків.

Зауважимо, що в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ заявили, що 40 людей захопили святиню. Крім того, повідомляють, що настоятеля храму Віталія госпіталізували.

Спиляли двері. Увірвалися в храм. Б'ють православних вірян. Поліція не приїхала взагалі, скоріше за все, така і була домовленість,

– написали в УПЦ МП.

Зверніть увагу Хто ще з УПЦ МП має сидіти на лаві підсудних: релігієзнавець назвав прізвища

У Львові громада одного з соборів УПЦ МП оголосила про перехід до ПЦУ

Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП 5 квітня проголосувала за перехід до Православної церкви України. У місцевій ОВА сподіваються, що незабаром собор стане Гарнізонним храмом ПЦУ.

Зауважимо, що майно цього храму належить релігійній громаді. Станом на обід довкола собору зібралися прихильники та противники переходу від УПЦ МП до ПЦУ. Ситуація – напружена.