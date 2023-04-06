Громада села Любарці на Київщини перейшла до Православної церкви України. Під час зібрання зясувалося, що селяни мали багато запитань до священника УПЦ МП.
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Громада перейшла до Православної церкви України
Місцеві розповідають, що він відмовлявся відспівувати загиблих на війні українських захисників. Священник УПЦ Московського патріархату намагався переконати людей не голосувати за перехід та запевняв, що до Росії церква не має відношення. Утім, громада села прийняла інше рішення.
Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до Православної церкви України.
Подібний випадок у Чернівецькій області
- У Чернівецькій області 5 квітня священник УПЦ МП відмовився відспівати загиблого воїна. Труну загиблого військового не дозволяли заносити до церкви, тож похоронній процесії довелося буквально штурмувати двері.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що держава не втручається в питання віри та релігії.
- Натомість до УПЦ МП є питання з боку правоохоронних органів, це питання національної та економічної безпеки, питання контролю над тими територіями, які належать державі, але передані в оренду УПЦ. Особливо, коли мовиться про історичну спадщину, зафіксовану в ЮНЕСКО.
- Натомість випадки із відмовою відспівувати українських захисників в церквах Московського патріархату свідчать про необізнаність попів із настроями людей. Адже мовиться про відспівування людини, що загинула за те суспільство, в якому працюють ці попи.
- "Їхня позиція, м'яко кажучи, дуже дивна, якщо не сказати мерзенна. Не дати мамі занести свого сина загиблого, щоб його відспівали в тому чи іншому храмі – це мені видається зануленням репутації взагалі", –наголосив Подоляк.