Увечері 22 вересня дрони невідомого походження помітили в небі над столицями Данії, Норвегії та у Швеції. Зазвичай подібні провокації може влаштовувати Росія, однак зараз причетність Кремля до інцидентів не доведена.

Країни розташовані за сотні кілометрів від Росії.

Як далеко від Росії розташовані скандинавські країни?

22 вересня 2025 року великі дрони були помічені над аеропортами Копенгагена та Осло.

У Данії вони кружляли над злітно-посадковими смугами, вмикали й вимикали світло та виконували складні маневри.

Роботу аеропорту Копенгагена зупинили майже на чотири години, близько ста рейсів було затримано або скасовано. Внаслідок цього тисячі пасажирів не потрапили на свої літаки.

Поліція вважає, що апарати контролював досвідчений оператор. Ознак прямого нападу не виявили, радше це була демонстрація можливостей.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала подію "найсерйознішим нападом на критичну інфраструктуру країни".

Дрони помітили в небі над аеропортом "Каструп". Від Данії до найближчої точки Росії – Санкт-Петербурга – приблизно 1 174 кілометрів. Безпосередньо до аеропорту лінійна відстань (по небу) складає приблизно 1 155 кілометрів. Якщо їхати автошляхами, то між Росією та "Каструпом" 1 513 кілометрів.

Де розташована Данія і як далеко вона від Росії: показуємо на карті

У Норвегії одразу на кількох локаціях бачили дрони. В Осло спостерігали безпілотник над аеропортом "Гардермуен". Там тимчасово закрили повітряний простір, зупинивши щонайменше 14 бортів. Інший БпЛА літав над військовими об'єктами фортеці Акерсгус.

Для розрахунку відстані до Норвегії від Росії найдоцільніше брати західну крайню точку Росії – Балтійське узбережжя біля Калінінграда. По небу від цього міста до Осло – близько 850 кілометрів. До аеропорту в норвезькій столиці звідти близько 860 кілометрів. До фортеці Акерсгус з Калінінграда летіти треба б було близько 850 – 860 кілометрів. Натомість відстань між країнами по землі складає від 1 200 до 1 400 кілометрів.

Норвегія – крайня точка північної Європи: показуємо на карті

Дрони також помітили над морем між Данією та Швецією. Чи пов’язані інциденти в Норвегії та Швеції – офіційно невідомо.

Територія між Данією та Швецією, де бачили невідомі дрони: показуємо на карті

Чи затримали когось з підозрюваних у запуску БпЛА?