Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде, і навіть не зможе цього зробити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського, який прокоментував заяви про можливі поступки територіями на користь Росії.

Як відреагував Зеленський на заяви про здачу територій?

Президент України заявив, що його народ заслуговує на мир, проте, на його думку, всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Він наголосив, що цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити, припинивши затягування.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть,

– заявив він.

Володимир Зеленський наголосив, що готовий працювати з американським президентом Дональдом Трампом та іншими партнерами заради реального і, головне, тривалого миру – "миру, який не розвалиться через бажання Москви".

"Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні", – резюмував український президент.

Нагадаємо, у WSJ повідомляли, що Володимир Путін запропонував США зупинити війну в обмін на контроль Росії над Донбасом і визнання Криму російським, що викликало скепсис у європейських і українських чиновників.