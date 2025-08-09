Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уступать свою территорию России, ссылаясь на Конституцию Украины.
- Президент подчеркнул важность достижения длительного мира, и готов работать с международными партнерами для этого.
Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет, и даже не сможет этого сделать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского, который прокомментировал заявления о возможных уступках территориями в пользу России.
Как отреагировал Зеленский на заявления о сдаче территорий?
Президент Украины заявил, что его народ заслуживает мира, однако, по его мнению, все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Он отметил, что эту войну надо заканчивать, и Россия должна ее закончить, прекратив затягивание.
Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут,
– заявил он.
Владимир Зеленский отметил, что готов работать с американским президентом Дональдом Трампом и другими партнерами ради реального и, главное, длительного мира – "мира, который не развалится из-за желания Москвы".
"Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина. Слава Украине", – резюмировал украинский президент.
Напомним, в WSJ сообщали, что Владимир Путин предложил США остановить войну в обмен на контроль России над Донбассом и признание Крыма российским, что вызвало скепсис у европейских и украинских чиновников.