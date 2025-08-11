Війна продовжує забирати в України її найкращих синів та доньок. На жаль, на передовій загинув відомий митець Давид Чичкан.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Комітет Спротиву.

Що відомо про загибель Давида Чичкана?

Так, 8 серпня під час відбиття російського штурму на Запорізькому напрямку Давид Чичкан отримав важкі поранення. Вже наступного дня його серце зупинилося.

Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал,

– пригадують побратими.

Вони зауважили, що Давид завжди був щирим з людьми та ділився своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості. Крім того, чоловік створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі. В той самий час він лишався вірним власним переконанням.

"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель – величезна втрата для нас", – додали там.

Що відомо про творчість Чичкана?

Давид Чичкан творив у таких напрямках, як графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників; а себе називав "рисувальником" та анархо-синдикалістом.

Творчість Давида Чичкана / Фото Your Art



Як пише Суспільне, виставки Чичкана у свій час піддавалися цензурі та погромам. Зокрема, виставку "Втрачена можливість" (2017), що присвячена війні та ситуації після Майдану, розгромили через 5 днів після відкриття. У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році його виставка "Зі стрічками і прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.