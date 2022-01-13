Суд арештував усі акції заводу "Більшовик": можливе зловживання під час приватизації

Наразі триває розслідування справи про можливе зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації заводу, який до 2018 називався "Більшовик".

Пресслужба ДБР наголосила, що мовиться про події 27 жовтня 2021 року. Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна не відповідає вимогам. Документ використовували для визначення вартості акцій заводу. Звіт міг негативно вплинути на правдивість оцінки.

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У ДБР розповіли, що наразі встановлюють усі обставини незаконного відчуження київського машинобудівного заводу ("Більшовика"). Це призвело до економічних збитків.

11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу,

– мовиться у повідомленні.

Завод "Більшовик" пішов з молотка

Київський завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,429 мільярда гривень. Продажем займався Фонд державного майна. Перемогла компанія "Дженерал Коммерс". Її головним конкурентом були "Інвест Новація" та "ДК Каскад".

Стартова ціна становила 1,39 мільярда гривень. Торги складалися лише з одного 10-хвилинного раунду.

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Востаннє "Більшовик" приносив прибуток ще у 2002 році. За роки діяльності завод "назбирав" 500 мільйонів гривень боргів.

Допис ДБР:

Арештовано 100% акцій заводу «Більшовик»

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").

Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам.

Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

Досудове розслідування триває.