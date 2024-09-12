Таких дебатів давно не було у США: що зіграло злий жарт із Трампом

У США 10 вересня відбулись дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Це була важлива зустріч для обох кандидатів, але лідер республіканців, ймовірно, готувався менше до неї.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що дебати в США виграла Гарріс. Він додав, що це визнали всі – прихильники демократів та республіканців.

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Дебати між Трампом та Гарріс

Ігор Рейтерович зауважив, що Трамп виявився не надто підготовленим до дебатів із Гарріс. Можливо, це зумовлено тим, що він вже уважав себе переможцем.

Таких дебатів давно не було у США. Я думаю, що вони точно вплинули на позицію тих, хто ще не обрав за кого голосувати. І цей вибір, точно, не на користь Дональда Трампа,

– сказав політолог.

Він підкреслив, якщо Гарріс і надалі успішно розвиватиме свою передвиборчу кампанію, використовуючи ті теми, які обговорювали на дебатах, то у неї будуть великі шанси перемогти на виборах.

Зверніть увагу! Команда Камали Гарріс запропонувала провести другі дебати із Дональдом Трампом. Ймовірно, у жовтні 2024 року.

На думку Рейтеровича, кандидатка від демократів під час дебатів відкрила себе виборцям США, адже багато хто досі не знав її політичних поглядів.

Гарріс показала себе надзвичайно людяною, на відміну від Трампа. Вона безпосередня, багато посміхалася – це те, що люблять американці. Гарріс намагалася говорити відверто про дуже серйозні проблеми, які її хвилюють,

– висловився він.

Помилка Трампа

Трамп під час дебатів був не надто переконливим. Політолог вважає, що основною його невдачею була заява, яку республіканець зробив кілька днів тому. Мовиться про план знизити ціну на нафту до 40 доларів, що начебто має змусити Владіміра Путіна сісти за стіл перемовин.

Однак країни, які експортують нафту не мають жодних причин опускати ціну. Вони навпаки можуть її підняти. У цьому контексті Трамп вкотре підкреслив свій популізм. Він спирається на бажання (американців – 24 Канал) швидких емоційних рішень,

– додав Рейтерович.