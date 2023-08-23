Дефіцит пального в Росії: що викликало проблеми

У Росії скаржаться на нестачу бензину. Окупанти виправдовуються, що "проблема виникла через порушення доставки вантажів залізницями".

Економіст Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що проблема набагато глибша. Зокрема, мовиться про різкий обвал рубля. Як бачимо, керівництво Росії усіляко "замилює" очі росіянам й удає, що труднощів немає.

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Що викликало проблеми із нафтопродуктами

Проблеми з нафтопродуктами пов'язані не лише із залізницею, позаяк причина набагато ширша. Варто лишень згадати, які прекрасні цифри показує рубль у співвідношенні до долара.

Російський рубль обвалився до позначки 100 рублів за долар

Нафтопереробне підприємство Росії попри ембарго ЄС може продавати нафтопродукти країнам, які не приєдналися до санкційних обмежень. Зважаючи на сьогоднішній курс рубля, росіянам вигідніше продавати нафту за кордон. Наприклад, у Казахстан, Туркменістан та Вірменію.

Росія продає нафту за кордоном за вільно конвертовану валюту. Як наслідок, через великий диспаритет цін з російського ринку активно вимиваються нафтопродукти в суміжні країни.

Пендзин розповів, що викликало проблему з нафтопродуктами в Росії: дивіться відео

Основна причина нестачі нафтопродуктів у різних регіонах Росії полягає ось у чому: внутрішні ціни в Росії не змогли наздогнати дохід, який отримує нафтопереробник продаючи за кордон.

Тобто росіян позбавили змоги купувати паливо, але за кордон продають спокійно. Такі рішення вигідні для гравців нафтового ринку.

Я впевнений, що жодного централізованого рішення не ухвалювали,

– сказав Пендзин.

Інспіроване падіння рубля спровокувала влада Росії. А саме через недолугість політики щодо йонізації російської зовнішньої економічної діяльності.

Що з російським рублем: коротко