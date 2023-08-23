Дефицит горючего в России: что вызвало проблемы

В России жалуются на нехватку бензина. Оккупанты оправдываются, что "проблема возникла из-за нарушения доставки грузов по железным дорогам".

Экономист Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что проблема гораздо глубже. В частности, говорится о резком обвале рубля. Как видим, руководство России всячески "замыливает" глаза россиянам и делает вид, что трудностей нет.

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Что вызвало проблемы с нефтепродуктами

Проблемы с нефтепродуктами связаны не только с железной дорогой, поскольку причина гораздо шире. Стоит только вспомнить, какие прекрасные цифры показывает рубль по отношению к доллару.

Российский рубль обвалился до отметки 100 рублей за доллар

Нефтеперерабатывающее предприятие России, несмотря на эмбарго ЕС, может продавать нефтепродукты странам, которые не присоединились к санкционным ограничениям. Учитывая сегодняшний курс рубля, россиянам выгоднее продавать нефть за границу. К примеру, в Казахстан, Туркменистан и Армению.

Россия продает нефть за границей за свободно конвертируемую валюту. Как следствие, из-за большого диспаритета цен с российского рынка активно вымываются нефтепродукты в сопредельные страны.

Пендзин рассказал, что вызвало проблему с нефтепродуктами в России: смотрите видео

Основная причина нехватки нефтепродуктов в разных регионах России состоит в следующем: внутренние цены в России не смогли догнать доход, получаемый нефтепереработчиком продавая за границу.

То есть, россиян лишили возможности покупать топливо, но за границу продают спокойно. Такие решения выгодны для игроков нефтяного рынка.

Я уверен, что ни одного централизованного решения не принимали,

– сказал Пендзин.

Инспирированное падение рубля спровоцировали власти России. А именно из-за несуразности политики по ионизации российской внешней экономической деятельности.

Что с российским рублем: коротко