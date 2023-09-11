Компромісна декларація "Великої двадцятки": Байден пояснив, чому G20 не засудила Росію

На саміті в Індії 9 вересня лідери "Великої двадцятки" ухвалили підсумкову декларацію. Втім, МЗС України розчароване, адже члени G20 не засудили Росію. Чому так сталося, пояснив президент США.

Недостатньо жорстка підсумкова декларація саміту пов'язана з позицією Росії та Китаю, що також є рівноправними членами G20. Про це заявив Джо Байден.

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"Це питання клина з Росією"

Президент США зазначив, що учасники саміту обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні.

"І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого — справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив Байден.

Американський лідер відповів, чому у підсумковій декларації Росію так і не було названо агресором, і чи не є це питання проблемою для країн "Глобального Півдня".

Це не проблема Глобального Півдня. Це питання клина з Росією, яка була присутня, і з Китаєм, який був присутній,

– підкреслив Джо Байден.

Що не так з декларацією G20

, раніше радник президента Джейк Салліван заявив, що підсумкова декларація саміту G20 містить "набір послідовних параграфів" щодо російсько-української війни. У Білому домі переконують, що декларація продемонструвала, що G20 здатна об'єднатися для розв'язання важких питань.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що текст декларації слабкий.

Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України "Групі двадцяти" немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи,

– зазначив речник Олег Ніколенко.

Також в МЗС запропонували свій варіант декларації. Зокрема, "війна в Україні" замінили на "війна проти України". Це наближає до реальності. Окрім того, назвали ворога та запропонували писати не "українська криза", а "вторгнення Росії в Україну".

Ще одна зміна: "всі країни мають діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН" змінили на "Росія має діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН".

І найголовніше: "Є різні думки й оцінки щодо української кризи" змінили на "Члени G20 одностайно засудили та закликали Москву припинити війну проти України".