Компромиссная декларация "Большой двадцатки": Байден объяснил, почему G20 не осудила Россию

На саммите в Индии 9 сентября лидеры "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию. Впрочем, МИД Украины разочарован, ведь члены G20 не осудили Россию. Почему это произошло, объяснил президент США.

Недостаточно жесткая итоговая декларация саммита связана с позицией России и Китая, которые также являются равноправными членами G20. Об этом заявил Джо Байден.

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"Этот вопрос клина с Россией"

Президент США отметил, что участники саммита обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине.

"И в зале было достаточное согласие на необходимость справедливого — справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – подчеркнул Байден.

Американский лидер ответил, почему в итоговой декларации Россию так и не было названо агрессором, и не является ли этот вопрос проблемой для стран "Глобального Юга".

Это не проблема Глобального Юга. Это вопрос клина с присутствующей Россией и с присутствующим Китаем,

– подчеркнул Джо Байден.

Что не так с декларацией G20

, ранее советник президента Джейк Салливан заявил, что итоговая декларация саммита G20 содержит "набор последовательных параграфов" по поводу российско-украинской войны. В Белом доме утверждают, что декларация продемонстрировала, что G20 способна объединиться для решения трудных вопросов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что текст декларации слаб.

Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда,

– отметил спикер Олег Николенко.

Также в МИДе предложили свой вариант декларации. В частности, "война в Украине" заменили на "война против Украины". Это приближается к реальности. Кроме того, назвали врага и предложили писать не "украинский кризис", а "вторжение России в Украину".

Еще одно изменение: "все страны должны действовать так, чтобы соблюдать принципы ООН" изменили на "Россия должна действовать так, чтобы придерживаться принципов ООН".

И самое главное: "Есть разные мнения и оценки украинского кризиса" сменили на "Члены G20 единогласно осудили и призвали Москву прекратить войну против Украины".