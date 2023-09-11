Не треба аналізувати саміт по окремих заявах: чому G20 випустив ганебну декларацію

На днях відбулась зустріч "Великої двадцятки" в Індії. Фінальне комюніке справедливо обурило українську спільноту, адже в ньому не було прямого засудження російської агресії.

Політолог Олексій Кошель наголосив 24 Каналу, що мова про складну дипломатичну гру, тому не варто нічого спрощувати чи сприймати буквально.

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"Дуже важливо, щоб ми не сприймали рішення та результати цього саміту виключно за окремими заявами. Усе значно складніше", – зазначив Кошель.

На саміті G20 відбулася складна дипломатична гра: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, саміт мав кілька завдань:

вплив на Владіміра Путіна;

підготовка певного формату переговорів;

пошук можливих точок переговорів.

Найімовірніше, ключове завдання G20 – це отримати з боку Москви реакцію на саміт, формат бачення майбутніх переговорів і сигнал щодо поступок.

Про що йдеться в декларації G20

Комюніке охопила багато тем – від енергетики до російсько-української війни. Зокрема, країни звернули увагу на людські страждання й додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.

Учасники саміту вважають, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі, а застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі. Однак прямого засудження Росії як агресора в заяві немає.

Водночас "Велика двадцятка" вітає конструктивні ініціативи, які підтримують "всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні".

Що говорять про декларацію G20 в Україні та світі: основне