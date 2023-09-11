Не нужно анализировать саммит по отдельным заявлениям: почему G20 выпустил позорную декларацию

На днях состоялась встреча "Большой двадцатки" в Индии. Финальное коммюнике справедливо возмутило украинское сообщество, ведь в нем не было прямого осуждения российской агрессии.

Политолог Алексей Кошель отметил 24 Каналу, что речь о сложной дипломатической игре, поэтому не стоит ничего упрощать или воспринимать буквально.

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"Очень важно, чтобы мы не воспринимали решения и результаты этого саммита исключительно по отдельным заявлениям. Все гораздо сложнее", – отметил Кошель.

На саммите G20 произошла сложная дипломатическая игра: смотрите видео 24 Канала

По его словам, у саммита было несколько задач:

влияние на Владимира Путина;

подготовка определенного формата переговоров;

поиск возможных точек переговоров.

Скорее всего, ключевая задача G20 – это получить со стороны Москвы реакцию на саммит, формат видения будущих переговоров и сигнал по поводу уступок.

О чем говорится в декларации G20

Коммюнике охватило множество тем – от энергетики до российско-украинской войны. В частности, страны обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине по глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Участники саммита считают, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в полном объеме, а применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Однако прямого осуждения России как агрессора в заявлении нет.

В то же время "Большая двадцатка" приветствует конструктивные инициативы, поддерживающие "всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине".

Что говорят о декларации G20 в Украине и мире: основное