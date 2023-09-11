Политолог Алексей Кошель отметил 24 Каналу, что речь о сложной дипломатической игре, поэтому не стоит ничего упрощать или воспринимать буквально.
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"Очень важно, чтобы мы не воспринимали решения и результаты этого саммита исключительно по отдельным заявлениям. Все гораздо сложнее", – отметил Кошель.
На саммите G20 произошла сложная дипломатическая игра: смотрите видео 24 Канала
По его словам, у саммита было несколько задач:
- влияние на Владимира Путина;
- подготовка определенного формата переговоров;
- поиск возможных точек переговоров.
Скорее всего, ключевая задача G20 – это получить со стороны Москвы реакцию на саммит, формат видения будущих переговоров и сигнал по поводу уступок.
О чем говорится в декларации G20
Коммюнике охватило множество тем – от энергетики до российско-украинской войны. В частности, страны обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине по глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
Участники саммита считают, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в полном объеме, а применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Однако прямого осуждения России как агрессора в заявлении нет.
В то же время "Большая двадцатка" приветствует конструктивные инициативы, поддерживающие "всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине".
Что говорят о декларации G20 в Украине и мире: основное
- Спикер МИД Украины Олег Николенко считает, что текст коммюнике "Большой двадцатки" слаб, и предложил свой вариант. В частности, нужно прямо назвать агрессора – Россию.
- Президент США Джо Байден объяснил, что компромиссная декларация G20 связана с позициями России и Китая, являющихся равноправными членами "Большой двадцатки". Но важно, что страны поддержали принципы Устава ООН.
- Президент Франции Эммануэль Макрон вообще считает, что коммюнике G20 стало дипломатическим проигрышем для России. По его словам, декларация подтвердила изоляцию страны-агрессора.