Політолог Олексій Кошель наголосив 24 Каналу, що мова про складну дипломатичну гру, тому не варто нічого спрощувати чи сприймати буквально.
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"Дуже важливо, щоб ми не сприймали рішення та результати цього саміту виключно за окремими заявами. Усе значно складніше", – зазначив Кошель.
На саміті G20 відбулася складна дипломатична гра: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, саміт мав кілька завдань:
- вплив на Владіміра Путіна;
- підготовка певного формату переговорів;
- пошук можливих точок переговорів.
Найімовірніше, ключове завдання G20 – це отримати з боку Москви реакцію на саміт, формат бачення майбутніх переговорів і сигнал щодо поступок.
Про що йдеться в декларації G20
Комюніке охопила багато тем – від енергетики до російсько-української війни. Зокрема, країни звернули увагу на людські страждання й додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.
Учасники саміту вважають, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі, а застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі. Однак прямого засудження Росії як агресора в заяві немає.
Водночас "Велика двадцятка" вітає конструктивні ініціативи, які підтримують "всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні".
Що говорять про декларацію G20 в Україні та світі: основне
- Речник МЗС України Олег Ніколенко вважає, що текст комюніке "Великої двадцятки" слабкий, і запропонував свій варіант. Зокрема, потрібно прямо назвати агресора – Росію.
- Президент США Джо Байден пояснив, що компромісна декларація G20 пов'язана з позиціями Росії та Китаю, які є рівноправними членами "Великої двадцятки". Але важливо, що країни підтримали принципи Статуту ООН.
- Президент Франції Еммануель Макрон взагалі вважає, що комюніке G20 стало дипломатичним програшем для Росії. За його словами, декларація підтвердила ізоляцію країни-агресорки.