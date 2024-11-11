Депутати хочуть декриміналізувати порно: у Раді зареєстрували законопроєкт – про що він

У понеділок, 11 листопада, у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Дискусії щодо його тексту тривали понад рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Перший варіант цього законопроєкту був запропонований ще у серпні 2023 року.

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Декриміналізація порно

Ярослав Железняк розповів, що зареєстрована в Раді версія законопроєкту про декриміналізацію порно більш консервативна, але після більше як року дискусій з Комітетом і робочою групою вдалося досягти компромісу.

І хоча у нас були і емоційні баталії, але радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова та членів правоохоронного Комітету у співавторстві. Дякую всім 28 депутатам, хто підписав законопроєкт. Як бачите, в переліку є і ліберальні колеги, і з більш консервативними поглядами – але всі згодні, що стаття має бути декриміналізована,

– написав нардеп.

Железняк наголосив, що цим законопроєктом нардепи просто змінюють статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зйомку та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Водночас кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут ще й посилюємо)

У той самий час сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Через це дискусію щодо 302 статті КК України перенесли на друге читання.

Також співавтор законопроєкту зазначає, що декриміналізація – це не "легалізація порно", аже воно легалізоване. Україна вже кілька років отримує мільйони податків з, наприклад, OnlyFans.

"Це – "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у вебкамерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", – зазначає Железняк.