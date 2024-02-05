Демобілізація за новим законопроєктом: чи звільнятимуть військових через 36 місяців служби

Новий законопроєкт про мобілізацію, який вже внесено до Верховної Ради, передбачає і демобілізацію військовослужбовців. Уряд пропонує звільняти зі служби тих військових, які прослужили безперервно 36 місяців.

Мова про законопроєкт №10449, зареєстрований у Верховній Раді 30 січня. УМовою до звільнення такоє є закінчення терміну контракту.

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Зазначають, що звільнення військовослужбовців здійснюватиметься у строки, визначені рішенням ставки Верховного Головнокомандувача.

Водночас демобілізуватися зможуть військовослужбовці з-поміж осіб з інвалідністю (всіх груп) та звільнені з полону, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості використання на службі (для вищого офіцерського складу).

Інші підстави для демобілізації

Демобілізація також може бути передбачена і в разі обрання особи народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у зв'язку з призначенням на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Зауважимо, попередня версія законопроєкту про мобілізацію також передбачала можливість демобілізації після 36 місяців безперервної служби.

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