Діти – не зброя: 1 червня у Мілані пройшла акція, щоб нагадати про злочини Кремля
Маленькі українці вже другий рік поспіль відзначають День захисту дітей в умовах повномасштабної війни. Частина з них перебувають за тисячі кілометрів від дому, рятуючись від російської агресії.
Зокрема, у Мілані, де до Дня захисту дітей влаштували акцію. Вона отримала назву #kidsarenotaweapon. Дослівно перекладається так: "Діти – не зброя", передає 24 Канал.
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Розповідають про воєнні злочини Росії
Акцію організувала асоціація UaMi спільно з виданням WAW Ukraine. Завдяки їй ще більше людей мали можливість дізнатися про ті воєнні злочини, які вже майже півтора року здійснює Росія на території України.
Також організатори акції озвучували цитати маленьких українців, яким довелося дізнатися, що таке війна. Попри свій вік, вони вже по-дорослому говорять про вторгнення й усвідомлюють, що Росія прийшла їх убивати. І саме тому вони змушені були втікати з рідної країни.
Давід Кургінян, 4 роки:
"Мамо, я хочу додому: я планував провести у своїй кімнаті багато щасливих років".
Євген Солонина, 7 років:
"Війна – це погано. Бо через неї ми поїхали з дому".
Стас Бикоріз, 3 роки:
"Війна – це погано. Коли бахкає, треба спускатися в підвал і запалювати свічку. Коли закінчиться війна, я хочу, щоб мені іграшки купили й великий комбайн".
Ніна Володіна, 5 років:
"Мамо, помий мої крокси. Коли закінчиться війна, ми поїдемо на море".
У Мілані пройшла акція до Дня захисту дітей / Фото Людмила Подобна
На жаль, у День захисту дітей в Україні загинула одна маленька українка. Ще одна дитина зазнала поранень.
Росія убиває маленьких українців
- У ніч проти 1 червня росіяни завдали ракетного удару по столиці. Через закриті двері до укриття змогли потрапити не всі. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.
- Як зауважили у поліції, ворог забрав життя у трьох людей. Мовиться про 33-річну жінку та 34-річну матір та її 9-річну донечку.
- Згодом мер Віталій Кличко актуалізував дані щодо поранених. За його словами, постраждали тієї ночі 19 мешканців Києва. Відомо, що 9 з них госпіталізували. Одна людина у тяжкому стані.
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