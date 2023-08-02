Частину відправили на всиновлення в Росію: скільки українських дітей уже депортували в Білорусь
З 15-ти тимчасово окупованих Росією українських міст у Білорусь вивезли понад 2 тисячі дітей, понад 50 дітей-сиріт. Встановили 5 місць у Білорусі, куди їх привозять. Частину з цих дітей відправили на всиновлення в Росію.
Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. За його словами, кількість депортованих до Білорусі дітей може зрости до 3 тисяч.
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Деяких дітей віддали на всиновлення у Росію
Павло Латушко зазначив, що інформацію про депортацію українських дітей у Білорусь передали до Гааги, Офісу Генерального прокурора та частину матеріалів – омбудсмену.
Ми також надали інформацію, що встановлено: частину дітей-сиріт, які були незаконно вивезені до Білорусі, згодом відправили на всиновлення в Росію. Ми встановили їхні імена та особисті дані,
– сказав він.
Є фотографії, де керівник так званого "благодійного фонду" Алєксєй Талай збирає дітей з окупованих територій, привозить їх у Білорусь. Далі із цими дітьми фотографувалась російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова.
Латушко про депортацію українських дітей: дивіться відео
Незаконне вивезення українських дітей: останні новини
- Офіс Генерального прокурора почав розслідування щодо білоруського Червоного Хреста у незаконній депортації українських дітей. Павло Латушко підкреслив, що Лукашенко планує і далі вивозити українських дітей з окупованих територій. Пропаганда в Білорусі працює над тим, аби в очах суспільства білоруський диктатор виглядав "рятівником".
- За його словами, доручення Лукашенка щодо депортації дітей виконує, зокрема, білоруський паралімпієць Алєксєй Талай. Росія і Білорусь депортують дітей усіх категорій – і з сімей, і з дитбудинків.
- Зауважимо, що 6 липня Україні вдалося повернути додому незаконно вивезених до Росії українських дітей. 6-річний Ренат та 10-річна Варвара повернулись в обійми люблячих батьків.