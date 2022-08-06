Український феномен: банкір розповів про зростання обсягів депозитів під час війни

В умовах воєнного стану українці продовжують тримати кошти на банківських депозитах. Це є таким собі українським феноменом.

Про це повідомив 24 каналу голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він наголосив, що кошти тримаються у системі, тобто вони працюють.

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Приріст депозитів у банківській системі України

Дубас зазначив, що населення під час війни у державі продовжує довіряти банківській системі. Станом на 1 липня 2022 року порівняно з червнем цього року і червнем 2021 року відбувся приріст депозитів у банківській системі.

Звичайно, це більшість у національній валюті, тому що ми знаємо, які відсоткові ставки в Україні по вкладах у іноземній валюті,

– сказав він.

На думку голови Асоціації українських банків, головним чинником, який спричинив цю історію, є те, що люди попри війну в Україні, бачать, що банки працюють і не зупинили свою діяльність.

"Це феномен, на який треба звернути увагу"

За словами Дубаса, у червні 2022 року порівняно з роком раніше українці вважають за краще розміщувати вклади на депозити на короткий період. 68% усього депозитного портфелю населення сьогодні складають короткі кошти.

Це, пояснив голова Асоціації українських банків, реакція населення на невизначеність. Але кошти все-таки тримаються в системі, тобто вони працюють.

Те, що населення довіряє українським банкам, – це феномен, на який треба звернути увагу,

– наголосив Дубас.

Він додав, що, незважаючи на те, якої тривалості ці вклади, це точно краще, ніж, якби вони були б у готівковому обігу.

Курс валют в Україні: що відомо

Експерти вважають, що підстав для якихось змін на валютному ринку поки немає. Дехто припускає, що НБУ може відпустити курс долара вже восени, але все залежатиме від розвитку подій на полі бою.

29 липня Нацбанк оприлюднив рішення про нові вимоги щодо діяльності низки небанківських фінансових установ, які працюють із готівковою валютою. Насамперед мовиться про заборону використання табло з курсами іноземних валют.

Економіст Василь Фурман, член Ради Національного банку України пояснив рішення НБУ заборонити обмінникам виставляти табло з курсом.

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