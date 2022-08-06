Украинский феномен: банкир рассказал о росте объемов депозитов во время войны
В условиях военного положения украинцы продолжают держать деньги на банковских депозитах. Это украинский феномен.
Об этом сообщил 24 каналу глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он подчеркнул, что средства держатся в системе, то есть они работают.
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Прирост депозитов в банковской системе Украины
Дубас отметил, что население во время войны в государстве продолжает доверять банковской системе. По состоянию на 1 июля 2022 по сравнению с июнем этого года и июнем 2021 состоялся прирост депозитов в банковской системе.
Конечно, это большинство в национальной валюте, потому что мы знаем, какие процентные ставки в Украине по вкладам в иностранной валюте,
– сказал он.
По мнению главы Ассоциации украинских банков, главным фактором, вызвавшим эту историю, является то, что люди, несмотря на войну в Украине, видят, что банки работают и не остановили свою деятельность.
"Это феномен, на который нужно обратить внимание"
По словам Дубаса, в июне 2022 года по сравнению с годом ранее украинцы предпочитают размещать вклады на депозиты на короткий период. 68% всего депозитного портфеля населения сегодня составляет короткие средства.
Это, пояснил глава Ассоциации украинских банков, реакция населения на неопределенность. Но средства все-таки держатся в системе, то есть они работают.
То, что население доверяет украинским банкам – это феномен, на который нужно обратить внимание,
– подчеркнул Дубас.
Он добавил, что, несмотря на то, какой продолжительности эти вклады, это точно лучше, чем если бы они были в наличном обращении.Кстати говоря! Депозиты в гривне или долларе в нынешних условиях – не лучший вариант сохранить сбережения из-за рекордной инфляции во всем мире. Но в криптообразовании это все еще выгодный инструмент приумножить свои инвестиции.
Курс валют в Украине: что известно
- Эксперты считают, что оснований для каких-либо изменений на валютном рынке пока нет. Некоторые предполагают, что НБУ может отпустить курс доллара уже осенью, но все будет зависеть от развития событий на поле боя.
- 29 июля Нацбанк обнародовал решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой. Прежде всего, речь идет о запрете использования табло с курсами иностранных валют.
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