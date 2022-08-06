Об этом сообщил 24 каналу глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он подчеркнул, что средства держатся в системе, то есть они работают.

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Прирост депозитов в банковской системе Украины

Дубас отметил, что население во время войны в государстве продолжает доверять банковской системе. По состоянию на 1 июля 2022 по сравнению с июнем этого года и июнем 2021 состоялся прирост депозитов в банковской системе.

Конечно, это большинство в национальной валюте, потому что мы знаем, какие процентные ставки в Украине по вкладам в иностранной валюте,

– сказал он.

По мнению главы Ассоциации украинских банков, главным фактором, вызвавшим эту историю, является то, что люди, несмотря на войну в Украине, видят, что банки работают и не остановили свою деятельность.

"Это феномен, на который нужно обратить внимание"

По словам Дубаса, в июне 2022 года по сравнению с годом ранее украинцы предпочитают размещать вклады на депозиты на короткий период. 68% всего депозитного портфеля населения сегодня составляет короткие средства.

Это, пояснил глава Ассоциации украинских банков, реакция населения на неопределенность. Но средства все-таки держатся в системе, то есть они работают.

То, что население доверяет украинским банкам – это феномен, на который нужно обратить внимание,

– подчеркнул Дубас.

Он добавил, что, несмотря на то, какой продолжительности эти вклады, это точно лучше, чем если бы они были в наличном обращении.

Кстати говоря! Депозиты в гривне или долларе в нынешних условиях – не лучший вариант сохранить сбережения из-за рекордной инфляции во всем мире. Но в криптообразовании это все еще выгодный инструмент приумножить свои инвестиции.

Курс валют в Украине: что известно

Эксперты считают, что оснований для каких-либо изменений на валютном рынке пока нет. Некоторые предполагают, что НБУ может отпустить курс доллара уже осенью, но все будет зависеть от развития событий на поле боя.

29 июля Нацбанк обнародовал решение о новых требованиях по деятельности ряда небанковских финансовых учреждений, работающих с наличной валютой. Прежде всего, речь идет о запрете использования табло с курсами иностранных валют.

Экономист Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины, объяснил решение НБУ запретить обменникам выставлять табло с курсом.

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