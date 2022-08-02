Звичайно, були спекулянти, які хотіли на цьому заробити. Вони скористалися психологічним фактором з боку громадян. Жодних макроекономічних підстав для послаблення гривні не було. Про це 24 каналу сказав Василь Фурман, член Ради Національного банку України.

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Вперше за місяці війни Нацбанк викупив для поповнення золото-валютних резервів 682 мільйони доларів, продавши лише 30 мільйонів. Тобто є надлишок безготівкового долара,

– пояснив він.

Готівковий ринок не може визначати тренд

За словами Фурмана, щоденно на безготівковому ринку продається і купується 300 мільйонів доларів, а на готівковому – 50 мільйонів. "Він (готівковий ринок – 24 канал) менший в 6 разів, він не може визначати тренд", – наголосив економіст.

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Передовсім, це рішення пов'язане з реформами небанківського фінансового ринку. У межах цих реформ усі обмінники перейшли під нагляд Нацбанку, відбувалося реформування норм-прав документів, проводився аналіз структурної власності, фінансової звітності.

Василь Фурман член Ради НБУ Сьогодні небанківський фінансовий ринок – це як банківський ринок до 2014 року. Ми знаємо, якою була банківська система, потім вона пройшла складний шлях реформування. Наразі в умовах війни банки працюють, вони надійні, люди їм довіряють.

На думку Фурмана, ажіотаж, який викликають обмінники нескінченною рекламою, це неправильне явище. У європейських такої кількості немає.

Це правильне рішення. Треба наводити порядок. Я впевнений в тому, що Нацбанк наведе відповідний порядок.

Він додав, що небанківські фінансові установи мають сплачувати податки, операції повинні бути "в білу", а не "в сіру" чи "в чорну". Мають бути РРО, відеоспостереження.

"Надалі Нацбанк відповідними перевірками жорстко контролюватиме обмінники та наводитиме порядок на цьому сегменті ринку", – наголосив Фурман.

Він також припустив, що наприкінці тижня можна очікувати на посилення гривні. "Будемо спостерігати", – сказав він.

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