Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 29 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,70 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 28 липня). Тоді як продають валюту в банках за 40,85 гривні за долар (+40 копійок).
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Євро банки купують за 39,90 гривень (+60 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (+67 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 41,30 гривні (+98 копійки), а продають – за 41,91 гривні (+1,17 гривні), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,70 гривні (+1,09 гривні) та продаж – 42,47 гривні (+1,27 гривні).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,20 гривні (+95 копійок), а продаж – 41,99 гривні (+1,28 гривні).
- Євро продають по 41,60 гривні (+1,1 гривні), а купують за 42,50 гривні (+1,3 гривні).
Курс долара до гривні в обмінниках Києва 29 липня / Фото 24 каналу
Чому курс долара росте
- 21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.
- Готівковий курс одразу відреагував такі дії регулятора й у деяких обмінниках він підскочив до понад 40 гривень за долар.
Що буде з курсом: прогноз експертів
- Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів.
- Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс може стабілізуватись у серпні.
- Водночас президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до попереднього рівня.
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