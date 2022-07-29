Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,70 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 28 липня). Тоді як продають валюту в банках за 40,85 гривні за долар (+40 копійок).

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Євро банки купують за 39,90 гривень (+60 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (+67 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,30 гривні (+98 копійки), а продають – за 41,91 гривні (+1,17 гривні), за даними finance.ua.

(+98 копійки), а продають – за (+1,17 гривні), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,70 гривні (+1,09 гривні) та продаж – 42,47 гривні (+1,27 гривні).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,20 гривні (+95 копійок), а продаж – 41,99 гривні (+1,28 гривні).

(+95 копійок), а продаж – (+1,28 гривні). Євро продають по 41,60 гривні (+1,1 гривні), а купують за 42,50 гривні (+1,3 гривні).

Курс долара до гривні в обмінниках Києва 29 липня / Фото 24 каналу

Чому курс долара росте

21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

Готівковий курс одразу відреагував такі дії регулятора й у деяких обмінниках він підскочив до понад 40 гривень за долар.

Що буде з курсом: прогноз експертів

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів.

вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів. Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс може стабілізуватись у серпні.

вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс може стабілізуватись у серпні. Водночас президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до попереднього рівня.

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