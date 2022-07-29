Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 29 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,70 гривен за доллар при покупке (+50 копеек против 28 июля ). В то время как продают валюту в банках за 40,85 гривны за доллар (+40 копеек).

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Евро банки покупают за 39,90 гривен (+60 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны за евро (+67 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,30 грн (+98 копейки), а продают – за 41,91 грн (+1,17 грн), по данным finance.ua.

(+98 копейки), а продают – за (+1,17 грн), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,70 грн (+1,09 грн) и продажа – 42,47 грн (+1,27 грн).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,20 грн (+95 копеек), а продажа – 41,99 грн (+1,28 грн).

(+95 копеек), а продажа – (+1,28 грн). Евро продают по 41,60 грн (+1,1 грн), а покупают за 42,50 грн (+1,3 грн).

Курс доллара к гривне в обменниках Киева 29 июля / Фото 24 канала

Почему курс доллара растет

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% , до 36,57 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Наличный курс сразу отреагировал на такие действия регулятора и в некоторых обменниках он подскочил до более чем 40 гривен за доллар .

Что будет с курсом: прогноз экспертов

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться . Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов.

считает, что со временем гривна может укрепиться . Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов. Бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе .

считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе . В то же время, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.

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