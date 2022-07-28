Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Тарас Козак. По его словам, из-за повышения курса доллара украинцы начали задумываться над тем, стоит ли скупать валюту.

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"Мол, если уж и Нацбанк отпускает курс, дальше доллар может быть по 40, 50 гривен и выше", – отметил он.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Козак подчеркнул, что всегда нужно держать свои активы в разных валютах: и в национальной, и в иностранной. Экономический эксперт дал советы тем, кто хочет купить доллары, поскольку опасается дальнейшего роста курса.

Не стоит торопиться с покупкой валюты

Козак не советует покупать доллар по нынешнему курсу. По его словам, следует подождать, поскольку экономика может стабилизироваться.

Я думаю, что мы еще увидим курс 35 гривен за доллар при условии, что нам помогает Запад. Также все-таки будет как-то осуществляться экспорт по морю,

– подчеркнул экономический эксперт.

Он добавил, что укреплению курса гривны также будут способствовать победы на фронте.

Кому следует воспользоваться ситуацией

Тем же, у кого есть иностранная валюта, но скоро будет нуждаться в гривнах для определенных расчетов, можно извлечь выгоду в сегодняшней ситуации.

Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу,

– отметил Козак.

"Доллар сейчас переоценен"

Эксперт добавил, что если проанализировать ситуацию с точки зрения макроэкономики, то спрос на валюту в Украине в последние несколько недель существенно снизился.

"Если раньше еженедельно НБУ продавал из своих золотовалютных резервов около 1 миллиарда долларов, то на прошлой неделе это было 600 миллионов", – рассказал он.

Важно НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент

По словам Козака, на прошлой неделе Нацбанк продал из своих золотовалютных резервов менее 300 миллионов долларов.

Макроэкономично выглядит так, что доллар в Украине сейчас переоценен,

– подчеркнул он.

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