Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Тарас Козак. По его словам, из-за повышения курса доллара украинцы начали задумываться над тем, стоит ли скупать валюту.
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"Мол, если уж и Нацбанк отпускает курс, дальше доллар может быть по 40, 50 гривен и выше", – отметил он.
Стоит ли сейчас покупать доллары
Козак подчеркнул, что всегда нужно держать свои активы в разных валютах: и в национальной, и в иностранной. Экономический эксперт дал советы тем, кто хочет купить доллары, поскольку опасается дальнейшего роста курса.
Не стоит торопиться с покупкой валюты
Козак не советует покупать доллар по нынешнему курсу. По его словам, следует подождать, поскольку экономика может стабилизироваться.
Я думаю, что мы еще увидим курс 35 гривен за доллар при условии, что нам помогает Запад. Также все-таки будет как-то осуществляться экспорт по морю,
– подчеркнул экономический эксперт.
Он добавил, что укреплению курса гривны также будут способствовать победы на фронте.
Кому следует воспользоваться ситуацией
Тем же, у кого есть иностранная валюта, но скоро будет нуждаться в гривнах для определенных расчетов, можно извлечь выгоду в сегодняшней ситуации.
Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу,
– отметил Козак.
"Доллар сейчас переоценен"
Эксперт добавил, что если проанализировать ситуацию с точки зрения макроэкономики, то спрос на валюту в Украине в последние несколько недель существенно снизился.
"Если раньше еженедельно НБУ продавал из своих золотовалютных резервов около 1 миллиарда долларов, то на прошлой неделе это было 600 миллионов", – рассказал он.
Важно НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент
По словам Козака, на прошлой неделе Нацбанк продал из своих золотовалютных резервов менее 300 миллионов долларов.
Макроэкономично выглядит так, что доллар в Украине сейчас переоценен,
– подчеркнул он.
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Что будет с курсом валют: прогнозы
- Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов.
- Бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс гривны может стабилизироваться в августе.
- В то же время, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.