Продажа валюты НБУ на наличном рынке

Напомним, что после решения НБУ поднять официальный курс доллара на 25%, наличный курс существенно вырос. Сегодня 28 июля в некоторых обменниках он превысил 41 гривну. "Мы приняли решение продавать валюту под этот сегмент, чего не было раньше", – написал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в фейсбуке в ночь на 28 июля.

К теме НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

По его словам, результаты этого решения увидят на рынке в четверг – пятницу (28 – 29 июля).

Надо развезти наличные деньги по отделениям, купить их (если нет) и т.д. Система инерционная,

– объяснил Лупин.

По его словам, ситуацию несколько усложняет тот факт, что с начала июля доля небанковских обменников на рынке составляет 78%. "Но решение принято – добавим", – отметил директор департамента открытых рынков НБУ, который днем ранее написал в фейсбуке: "Не будет 40".

Продажа валюты на безналичном рынке

21 июля НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц при условии ее размещения на депозит минимум на 3 месяца. Заметим, что банкам нужно некоторое время для реализации этого предложения на практике.

С 26 июля НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту не только в объемах ее покупки, но дополнительно 50% объема покупки у населения безналичной валюты с 13 апреля.

Примите во внимание! По данным НБУ, в апреле – июне банки приобрели у населения около 700 миллионов долларов безналичной валюты, тогда как наличной – 1,11 миллиарда долларов. Лупин уточнил, что наличные валютообменные операции с начала июля составили: банки купили эквивалент 158 миллионов долларов и продали 168 миллионов долларов, тогда как не банки – соответственно 572 миллиона долларов и 564 миллиона долларов.

Курс доллара валют 28 июля

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,32 гривны (+44 копейки), а продают – за 40,74 гривны (+48 копеек), по данным finance.ua.

По данным "Минфина", курс в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривен за доллар при покупке (+40 копеек по сравнению с 27 июля). В то время как продают валюту в банках за 40,45 гривны за доллар (+58 копеек).

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Может заинтересовать – эксперт рассказал, стоит ли покупать долары сейчас: смотрите видео