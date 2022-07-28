Продаж валюти НБУ на готівковому ринку
Нагадаємо, що після рішення НБУ підняти офіційний курс долара на 25%, готівковий курс суттєво зріс. Сьогодні 28 липня у деяких обмінниках він понад 41 гривню. "Ми ухвалили рішення продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – написав директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін у фейсбуці у ніч на 28 липня.
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З його слів, результати цього рішення побачать на ринку у четвер – п'ятницю (28 – 29 липня).
Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна,
– пояснив Лупін.
З його слів, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%. "Але рішення ухвалено – додамо", – зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ, який днем раніше написав у фейсбуці: "Не буде 40".
Продаж валюти на безготівковому ринку
- 21 липня НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тисяч гривень на місяць за умови її розміщення на депозит щонайменше на 3 місяці. Зауважимо, що банкам потрібен деякий час для реалізації цієї пропозиції на практиці.
- З 26 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову валюту не лише в обсягах її купівлі, а й додатково 50% обсягу купівлі у населення безготівкової валюти з 13 квітня.
Курс долара валют 28 липня
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (+44 копійки), а продають – за 40,74 гривні (+48 копійок), за даними finance.ua.
- За даними "Мінфіну", курс в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 27 липня). Тоді як продають валюту в банках за 40,45 гривні за долар (+58 копійок).
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