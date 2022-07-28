Продаж валюти НБУ на готівковому ринку

Нагадаємо, що після рішення НБУ підняти офіційний курс долара на 25%, готівковий курс суттєво зріс. Сьогодні 28 липня у деяких обмінниках він понад 41 гривню. "Ми ухвалили рішення продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – написав директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін у фейсбуці у ніч на 28 липня.

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З його слів, результати цього рішення побачать на ринку у четвер – п'ятницю (28 – 29 липня).

Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна,

– пояснив Лупін.

З його слів, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%. "Але рішення ухвалено – додамо", – зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ, який днем раніше написав у фейсбуці: "Не буде 40".

Продаж валюти на безготівковому ринку

21 липня НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тисяч гривень на місяць за умови її розміщення на депозит щонайменше на 3 місяці. Зауважимо, що банкам потрібен деякий час для реалізації цієї пропозиції на практиці.

З 26 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову валюту не лише в обсягах її купівлі, а й додатково 50% обсягу купівлі у населення безготівкової валюти з 13 квітня.

Зауважте! За даними НБУ, у квітні – червні банки придбали у населення близько 700 мільйонів доларів безготівкової валюти, тоді як готівкової – 1,11 мільярда доларів. Лупін уточнив, що готівкові валютообмінні операції з початку липня склали: банки купили еквівалент 158 мільйона доларів і продали 168 мільйона доларів, тоді як не банки – відповідно 572 мільйони доларів та 564 мільйони доларів.

Курс долара валют 28 липня

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (+44 копійки), а продають – за 40,74 гривні (+48 копійок), за даними finance.ua.

За даними "Мінфіну", курс в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 27 липня). Тоді як продають валюту в банках за 40,45 гривні за долар (+58 копійок).

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