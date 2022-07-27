Можливість продажу готівкової валюти банками
В НБУ повідомили, що зміни набувають чинності від сьогодні. Тож з 27 липня регулятор дозволив банками продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.
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Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску,
– пояснили в НБУ.
Також регулятор додав, що внаслідок цього дозволу додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ буде помірним та контрольованим.
Останні зміни від НБУ
- Національний банк змінив правила щодо карткових розрахунків, обмеживши розрахунки гривневими картками. З 21 липня діє новий щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток. Більше про це, розповідали тут.
- 21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні.
- Голова НБУ Шевченко зауважив, що цей крок був вимушеним з огляду на низку причин. Шевченко пояснив, що новий курс зможе стати якорем для економіки України й додасть їй стійкості.
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