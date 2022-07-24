Волонтерський рух переймається, що не зможе купувати устаткування для армії. Проте перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в ефірі телеканалу "Рада", що сприяння волонтерам завжди було у фокусі уваги НБУ, передає 24 канал.

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"Ще у квітні ми дозволили фізичним особам, попри всі обмеження, які встановлювали, переказувати за кордон до 400 тисяч гривень на місяць. Це за умови оплати товарів військового призначення. Перелік речей, які можна придбати, ми складали разом з банками та волонтерами. Це насамперед засоби захисту, бронежилети, безпілотники, аптечки. Це дуже-дуже широкий перелік", – сказала Рожкова.

НБУ не бачить суттєвих обмежень

Заступниця голови НБУ пояснила, що цим лімітом можна скористатися через SWIFT-переказ. Тобто якщо є реквізити отримувача коштів, до переказу слід прикріпити інвойс – рахунок, який сплачуєте.

Ця функція на сьогодні є доступна у більшості банків. Навіть онлайн. Тому ми не бачимо якихось суттєвих обмежень. Якщо говорити про ФОПів, то вони працюють на нашому ринку як юридичні особи, тому на них ці обмеження не розповсюджуються взагалі. Вони можуть платити за товари військового призначення без обмежень,

– розповіла Рожкова.

Вона зазначила, що не вважає що обмеження та ліміт від НБУ призведуть до критичної ситуації.

Ще одне рішення НБУ

Вперше з початку війни Нацбанк 21 липня підняв курс долара. Він зріс на 25% і становить 36,5686 гривні за долар. НБУ вважає, що таке рішення збільшить приплив та продаж валютного виторгу експортерами, зменшить спекуляції учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.

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