Після такого нового правила волонтери висловлювали свої розчарування та обурення. Адже саме закордоном вони купують багато всього для ЗСУ. Є побоювання, що через нові банківські обмеження це стане робити важко або ж просто неможливо.

До теми НБУ різко підняв офіційний курс долара вперше з початку війни

Пояснення НБУ

Нацбанк з цього приводу та такого ажіотажу в суспільстві оприлюднив пояснення-виправдання. Мовляв, ці ліміти не загрожують валютним операціям закордоном для волонтерів.

Пояснили це тим, що Національний банк, ще на початку квітня запровадив послаблення для волонтерів, враховуючи їхні запити. Тобто фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту, щоб купити товари оборонного призначення закордоном. Щомісячний ліміт для них становить 400 тисяч гривень.

У Нацбанку стверджують, що до таких товарів належать більшість з тих, які постачають волонтери.

Мова йде про товари:

бронежилети

каски

шоломи

прилади для слідкування

безпілотні літальні апарати

спальні мішки

каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо.

Крім того, в НБУ запевнили, що встановлювали жодних обмежень на те, щоб перераховувати валюту з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупити будь-які товари волонтерської допомоги.

Що кажуть волонтери

Активіст та волонтер Сергій Стерненко вже стикнувся з першими труднощами. Він не зміг придбати коптер для ЗСУ через ці обмеження.

Ну що, маю першу "допомогу" від Нацбанку у забезпеченні ЗСУ. Прийшов запит від військових на коптер Dji Matrice 30. Він дуже цінний для розвідки та коригування арти. Коштує більше 500 тисяч за один. Купити не зміг, бо діють нові ліміти НБУ,

– написав волонтер.

Він також висловив побоювання, що це тільки початок. Стерненко припускає, що скоро більшість волонтерів країни не зможуть купувати усе необхідне для нашої оборони.

Волонтер прикріпив відповідне фото повідомлення, яке отримав від НБУ.

Також Стерненко розповів, що кажуть з цього приводу інші волонтери. Зокрема, Олексій Цимбалюк розповів у соцмережі, що Стерненко купував дрони для його підрозділу, але не зміг цього зробити через обмеження. Він пояснює, що через таке рішення НБУ ми будемо зазнавати втрат, а ворог ні.

Якщо у нас, наприклад, не буде коптерів, то їх роботу доведеться робити людям і ходити ніжками. Це небезпечно і дуже часто з втратами,

– пояснив він.

Ще один волонтер, який купує коптери для армії регулярно, Павло Бондаренко також висловив свою думку. Він каже, що наші військові мають квадрокоптер лише, якщо самі принесуть його на поле бою або ж якщо передадуть волонтери.

Фізичну волонтерку технологічних засобів цим рішенням вбили. Бо 100 тисяч гривень – це один малий коптер. Я поки не знаю як зробити закупівлю наступного тижня без втрати 30% коштів, які довірили мені люди. А 15 підрозділів чекають від мене забезпечення,

– каже Бондаренко.

Він пояснив, що купувати в Україні не можуть, бо їх продають ті, хто завіз засоби як гуманітарку і продають з націнкою.

Волонтер переконаний, що це рішення – ще більше навантаження на фонди. Воно призведе до того, що потреби армії будуть забезпечувати повільніше. Також буде неможливо отримати допомогу від людей, які не можуть оформити офіційний запит через відстані чи недовіру до командування.

Прогнози та дії НБУ щодо економіки

Щоб закупити пальне, трейдери купували валюту по курсу НБУ. Через те, що НБУ 21 липня скоригував офіційний курс валют, українська гривня за день втратила 25% своєї вартості. При цьому є припущення, що ріст цін на пальне може не відбутися.

Також НБУ оцінював, що може бути з українською економікою цього року. За даними регулятора, економіка України в поточному році скоротиться на 33,4%. НБУ також спрогнозував, що буде з ВВП у наступних роках. Так, ВВП у 2023 році зросте на 5,5%, 2024 році – на 4,9%.

Крім того, інфляція суттєво зростає. У червні цей показник досягнув позначки на рівні 21,5%. В основному на це вплинули наслідки шоків у результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну та глобальний ціновий тиск.

Вас може зацікавити, що буде з валютою далі: дивіться відео