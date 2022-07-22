После такого нового правила волонтеры выражали свое разочарование и возмущение. Ведь именно за границей они покупают много всего для ВСУ. Есть опасения, что из-за новых банковских ограничений это станет делать трудно или просто невозможно.

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Объяснение НБУ

Нацбанк по этому поводу и такому ажиотажу в обществе обнародовал объяснение-оправдание. Мол, эти лимиты не угрожают валютным операциям за границей для волонтеров.

Объяснили это тем, что Национальный банк еще в начале апреля ввел послабление для волонтеров, учитывая их запросы. То есть физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы купить товары оборонного назначения за границей. Ежемесячный предел для них составляет 400 тысяч гривен.

В Нацбанке утверждают, что к таким товарам относятся большинство из поставок волонтеров.

Речь идет о товарах:

бронежилеты

каски

шлемы

приборы для слежения

беспилотные летательные аппараты

спальные мешки

карематы и средства для оказания медицинской помощи и т.д.

Кроме того, в НБУ заверили, что устанавливали никакие ограничения на то, чтобы перечислять валюту со счетов благотворительных фондов или любых других юридических лиц с целью закупить любые товары волонтерской помощи.

Что говорят волонтеры

Активист и волонтер Сергей Стерненко уже столкнулся с первыми трудностями. Он не смог приобрести коптер для ВСУ из-за этих ограничений.

Ну что, имею первую "помощь" от Нацбанка в обеспечении ВСУ. Пришел запрос от военных на коптер Dji Matrice 30. Он очень ценен для разведки и корректировки арты. Стоит больше 500 тысяч за один. Купить не смог, потому что действуют новые лимиты НБУ,

– написал волонтер.

Он также выразил опасение, что это только начало. Стерненко предполагает, что вскоре большинство волонтеров страны не смогут покупать все, что необходимо для нашей обороны.

Волонтер прикрепил соответствующее фото сообщение, полученное от НБУ.

Также Стерненко рассказал, что говорят на этот счет другие волонтеры. В частности, Алексей Цымбалюк рассказал в соцсети, что Стерненко покупал дроны для его подразделения, но не смог этого сделать из-за ограничений. Он объясняет, что из-за такого решения НБУ мы будем нести потери, а враг нет.

Если у нас, например, не будет коптеров, то их работу придется делать людям. Это опасно и очень часто с потерями,

– объяснил он.

Еще один волонтер, покупающий коптеры для армии регулярно, Павел Бондаренко также выразил свое мнение. Он говорит, что у наших военных есть квадрокоптер только, если сами принесут его на поле боя или если передадут волонтеры.

Физическую волонтерку технологических средств этим решением убили. Потому что 100 тысяч гривен – это один маленький коптер. Я пока не знаю, как сделать закупку на следующей неделе без потери 30% средств, которые доверили мне люди. А 15 подразделений ждут от меня обеспечения,

– говорит Бондаренко.

Он объяснил, что покупать в Украине не могут, потому что их продают те, кто завез средства как гуманитарку и продают с наценкой.

Волонтер убежден, что это решение – еще большая нагрузка на фонды. Оно приведет к тому, что потребности армии будут обеспечиваться медленнее. Также невозможно получить помощь от людей, которые не могут оформить официальный запрос из-за расстояния или недоверия к командованию.

Прогнозы и действия НБУ по экономике

Чтобы закупить горючее, трейдеры покупали валюту по курсу НБУ. Из-за того, что НБУ 21 июля скорректировал официальный курс валют, украинская гривна за день потеряла 25% своей стоимости. При этом есть предположение, что рост цен на горючее может не произойти.

Также НБУ оценивал, что может быть с украинской экономикой в этом году. По данным регулятора экономика Украины в текущем году сократится на 33,4%. НБУ также спрогнозировал, что будет по ВВП в последующие годы. Так, ВВП в 2023 году вырастет на 5,5%, в 2024 году – на 4,9%.

Кроме того, инфляция существенно растет. В июне этот показатель достиг отметки на уровне 21,5%. В основном, на это повлияли последствия шоков в результате полномасштабного вторжения России в Украину и глобальное ценовое давление.

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