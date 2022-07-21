Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что полномасштабное нападение россии на территорию Украины привело к резкому снижению экономической активности в стране. Прогнозируемый ВВП в 2023 году вырастет на 5,5%, в 2024 году – на 4,9%.

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Что будет сдерживать восстановление экономики

Боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов – факторы, которые будут сдерживать восстановление экономики. Они также мешают восстановлению и сейчас.

Снижение активности в сельском хозяйстве из-за временной оккупации и минирования земель, потери техники и элеваторов, а также несвоевременная и недостаточная обработка земель удобрениями и средствами защиты растений, также будут способствовать снижению ВВП.

Прогнозируемо, экономика сократится на треть. Однако с завершением активной фазы войны ожидается умеренное усиление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.

Впрочем, учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023 – 2024 годах составят около 5 – 6% в год,

– считает Шевченко.