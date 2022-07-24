Волонтерское движение переживает, что не сможет покупать оборудование для армии. Однако первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в эфире телеканала "Рада", что содействие волонтерам всегда было в фокусе внимания НБУ, передает 24 канал.

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"Еще в апреле мы разрешили физическим лицам, несмотря на все устанавливаемые ограничения переводить за границу до 400 тысяч гривен в месяц. Это при условии оплаты товаров военного назначения. Перечень вещей, которые можно приобрести, мы составляли вместе с банками и волонтерами. Это в первую очередь средства защиты, бронежилеты, беспилотники, аптечки. Это очень широкий перечень", – сказала Рожкова.

НБУ не видит существенных ограничений

Замглавы НБУ объяснила, что этим лимитом можно воспользоваться через SWIFT-перевод. То есть если есть реквизиты получателя средств, к переводу следует прикрепить инвойс – счет, который оплачиваете.

Эта функция на сегодняшний день доступна в большинстве банков. Даже онлайн. Поэтому мы не видим каких-либо существенных ограничений. Если говорить о ФЛП, то они работают на нашем рынке как юридические лица, поэтому на них эти ограничения не распространяются вообще. Они могут платить за товары военного назначения без ограничений,

– рассказала Рожкова.

Она отметила, что не считает, что ограничения и лимит от НБУ приведут к критической ситуации.

Еще одно решение НБУ

Впервые с начала войны Нацбанк поднял 21 июля курс доллара. Он вырос на 25% и составил 36,5686 гривны за доллар. НБУ считает, что такое решение увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, уменьшит спекуляции участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

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