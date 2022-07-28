Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 28 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 27 липня). Тоді як продають валюту в банках за 40,45 гривні за долар (+58 копійок).
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Євро банки купують за 39,30 гривень (+40 копійок), а продають в середньому за 40,83 гривні за євро (+63 копійки);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (+44 копійки), а продають – за 40,74 гривні (+48 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,61 гривні (+46 копійок) та продаж – 41,20 гривні (+62 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,25 гривні (+35 копійок), а продаж – 40,71 гривні (+46 копійок).
- Євро продають по 40,50 гривні (+33 копійки), а купують за 41,20 гривні (+65 копійок).
Курс долара до гривні в обмінниках Києва 28 липня / Фото 24 каналу
Чому курс долара росте
- 21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.
- Готівковий курс одразу відреагував такі дії регулятора й у деяких обмінниках він підскочив до понад 40 гривень за долар.
- Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт.
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